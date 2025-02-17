國台辦：台美怎麼「勾連折騰」　都改變不了台灣是中國一部分

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

美國國務院13日更新官網的美台關係事實清單，刪除了美國長年來的立場「不支持台獨」。大陸國台辦今（17）日敦促美國恪守一中原則和中美三個聯合公報、糾正錯誤，更說「無論台美怎麼勾連折騰」，都改變不了台灣是中國一部分的事實。

媒體詢問，美國國務院官網近日修改「美台關係」內容，刪除「不支持『台獨』」表述，而民進黨政府表示感謝；大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日發布「答記者問」進行回應。

朱鳳蓮應詢表示，台灣是中國的台灣。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

▲美國國務院更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」相關字句。（圖／翻攝美國務院官網）

朱鳳蓮強調，有關舉動是美方在台灣問題上立場的嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，只會損害台海和平穩定。

朱鳳蓮敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，糾正錯誤，慎之又慎處理台灣問題，停止發出任何縱容支持「台獨」分裂勢力的錯誤信號。

朱鳳蓮最後稱，正告民進黨當局，「倚美謀獨」是絕路。「無論台美怎麼勾連折騰，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，改變不了中國必將統一也必然統一的大勢。」