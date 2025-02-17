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長榮航空787-9全新豪華經濟艙亮相　首導入「類商務艙」規格

▲▼長榮航空波音787-9客機。（圖／記者李姿慧攝）

▲長榮航空波音第5架787-9客機首度導入「全新豪華經濟艙」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空787-9客機首推三艙等，首次將「全新豪華經濟艙」導入波音787-9客機，「第四代豪華經濟艙」座椅今(17日)首次曝光，不但有航空業界最寬42英吋椅距，更提升為「類比商務艙」規格，後續三艙等787-9客機預計還有8架也將於2029年交機，已交機的4架兩艙等787-9今年底前將改裝為三艙等。

長榮航空於1992年首度推出全球第一個「經濟豪華艙」。長榮航空總經理孫嘉明表示，「豪華經濟艙」受到旅客歡迎，也引起世界主流航空公司仿效，第四代座椅除延續前三代豪華經濟艙的理念，以旅客舒適感為核心，結合時尚與功能，且有業界最寬敞椅距和最大高畫質螢幕。

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孫嘉明指出，配備全新豪華經濟艙的波音787-9客機將率先投入桃園-雅加達，未來也會陸續投入桃園出發至慕尼黑、米蘭、直飛維也納及舊金山早班機等航線服務。

▲▼長榮航空787-9客機「全新豪華經濟艙」座椅首亮相。（圖／記者李姿慧攝）

▲長榮航空787-9客機「全新豪華經濟艙」座椅首亮相。（圖／記者李姿慧攝）

第四代豪華經濟艙座椅共設有28席座位，採2-3-2格局，前後椅距長達42英吋，為航空業界最寬敞椅距。椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅墊同步向前及向上滑動，以5英吋後傾實現等同於8英吋的角度，使後座旅客空間更充裕。

座椅配備目前業界最大的15.6吋高畫質螢幕和娛樂系統控制器，餐桌提供個人行動裝置放置架，座椅亦配備110V AC與USB複合式插座。

長榮航空表示，全新座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈。座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採皮革包覆，扶手內側的大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，方便旅客收納和取用隨身物品，並設專屬水瓶架。另靠走道座椅扶手設有輪椅無障礙功能。

▲▼長榮航空787-9客機推出「全新豪華經濟艙」。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼長榮航空787-9客機推出「全新豪華經濟艙」。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼長榮航空787-9客機「全新豪華經濟艙」。（圖／記者李姿慧攝）

此次交付的全新波音787-9客機、國籍編號B-17887，2月12日抵台，為長榮航空第5架787-9客機，提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙等三艙等，也是首架具有三艙等的787-9客機，長榮航空表示，未來長榮航空所有波音787-9客機皆會提供三艙等服務。

此外，長榮航空持續朝淨零碳排目標前進，於本架新機飛渡返台時以添加混和比例30%的永續航空燃油(SAF)執飛，全程減少約63,000公斤的碳排放量。

目前787-9客機已交機5架、787-10客機已交機10架，787機隊達到17架。長榮航空表示，後續尚有8架提供三艙等服務的787-9與提供兩艙等服務的5架787-10預計在2029年以前交付完成。另外於2027年起將引進18架A350-1000型廣體客機， 2029年起也會引進15架 A321neo型窄體客機。

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