美國刪不支持台獨、加拿大軍艦穿台海　中共派41戰機、9軍艦出海

▲中共解放軍16日軍事動態。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上周召開國安高層會議，並發表敞廳談話，承諾提高國防預算，並加大對美投資；美國白宮隨即列入川普政府政績，國務院也更新官網的台美關係，刪除長期「不支持台獨」立場；此外，加拿大巡防鑑「渥太華號」昨（16日）也穿越台海。面對世界民主國家合作態勢，中共解放軍16日則派出41架次軍機，其中有28架次逾越海峽中線。

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施，並喊出對等關稅等構想；雖然細節尚不清楚，但「老大哥」如此強硬，仍在全球掀起風暴。為此，總統賴清德也在14日上午召開國安高層會議，並發表敞廳談話。我方召開會議並啟動應變措施的舉措，川普政府也「已讀」，並將之透過美國白宮正式新聞稿方式列入政績。

同時，美國國務院也更新官網的美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。

在台海周邊情勢方面，我國防部與外交部都證實，加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）於16日上午通過台灣海峽。

至於中共解放軍的應對上，我國防部17日公布16日的軍事動態，共偵獲共機41架次，其中有28架次逾越海峽中線進入北部、中部與西南空域；另也偵獲共艦9艘、公務船1艘。我軍則運用任務機、艦與岸置飛彈系統應處。