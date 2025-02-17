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2025最佳經濟艙出爐！　「這航空」靠廁所&飛機餐奪冠

▲▼卡達航空。（圖／美聯社）

▲卡達航空因綜合表現優異，被選為2025年最佳經濟艙。（圖／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

經濟艙是不少遊客旅遊時的主要選擇，但不同航空公司的經濟艙體驗卻有顯著差異。從座位間距、椅寬、餐飲、機組人員服務到機上Wifi，每家航空公司各有優勢。澳洲旅遊雜誌Escape最近根據幾個評選指標，公佈了2025年最佳經濟艙的排名，其中卡達航空（Qatar Airways）因在多個評選指標中表現優異，被獲選為年度最佳經濟艙，而台灣的航空則無一上榜。

▲▼飛機,靠窗,座位,搭飛機,客機,班機。（圖／CFP）

▲東亞的航空公司給予最舒適的座位間距與座椅寬度。（示意圖／VCG）

座位間距與座椅寬度

在經濟艙座位間距方面，全日空（ANA）、日本航空（JAL），以及大韓航空（Korean Air）提供了高達86公分的腿部空間，遠超國際平均值的81至82公分。其中，大韓航空因其寬敞座位而獲評為「全球最佳經濟艙」。至於座椅寬度，則由新加坡航空（Singapore Airlines）以48公分的座位寬度領先，國泰航空（Cathay Pacific）和卡達航空則提供44.45至47公分的空間，提供更舒適的乘坐體驗。

▲▼搭飛機,搭機,飛機餐。（示意圖／CFP）

▲卡達航空為經濟艙提供的飛機餐最優。（示意圖／VCG）

餐飲與飲品

卡達航空的經濟艙提供3種主餐選擇，份量高達300克，遠高於一般航空公司的240克，而且還無限供應小吃，深受旅客們的喜愛。大韓航空則以招牌韓式拌飯聞名，而國泰航空特別適合素食者。飲品方面，法國航空（Air France）在所有艙等提供香檳，新航則提供專業調酒師設計的飲品單，而澳洲航空（Qantas Airways）和墨西哥航空（Aeromexico）則提供各式優質澳洲葡萄酒和龍舌蘭酒，表現令人驚艷。

▲▼飛機,機艙,行李。（圖／CFP）

▲新航和維珍澳洲航空的機組人員最受推崇。（示意圖／VCG）

機組人員服務

根據Skytrax評比，新加坡航空2024年榮獲「最佳機組人員」稱號，全日空與印尼鷹航空（Garuda）則排在其後。此外，維珍澳洲航空（Virgin Australia）則在Airline Ratings的評選中連續7年蟬聯「全球最佳機組人員」，顯示優質服務的穩定性。

機上Wifi與額外服務

免費機上Wifi正成為航空公司提升乘客體驗的重要因素。卡達航空和夏威夷航空（Hawaiian Air）在多款機型上提供免費Wifi，阿聯酋航空（Emirates）與新航則向忠誠會員免費開放。此外，部分航空公司也會為乘客提供額外服務，如大韓航空的拖鞋、瑞士國際航空（Swiss Air）的瑞士巧克力，以及漢莎航空（Lufthansa）的「臥鋪排」，都提升了旅客在長途飛行中的舒適度。

▲▼飛機,廁所,馬桶,示意圖。（圖／CFP）

▲卡達航空、阿聯酋航空、馬來西亞航空和國泰航空的廁所與乘客比是業界最佳。（示意圖／VCG）

洗手間比例

對於長途旅客而言，洗手間數量與分佈至關重要。卡達航空A380型號飛機的洗手間比例為每38名乘客一間，與阿聯酋航空、馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、國泰航空等並列業界最佳，而澳航A380和787-9型號的飛機則為每48名乘客一間。

2025年最佳經濟艙：卡達航空奪冠

綜合評比顯示，卡達航空在座椅舒適度、餐飲、機組人員服務、Wifi等多個指標中表現優異，儘管大韓航空以較大的座位間距獲得「最佳經濟艙座位」稱號，但卡達航空仍憑藉全方位的優質體驗，被評為2025年度最佳經濟艙。

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