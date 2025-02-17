「木瓜牛奶」誰發明的？高雄vs.彰化老店大PK　業者發聲了

▲不少人喜歡喝木瓜牛奶。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不少人愛喝木瓜牛奶，而究竟是誰想出這搭配創意的，據了解，高雄和彰化都有老店靠木瓜牛奶打出一片天，高雄牛乳大王1966年創業，一杯3塊錢的木瓜牛奶算高單價飲品，彰化木瓜牛奶老店19060年也賣木瓜牛奶，成為該店招牌。

據《三立新聞網》報導，在高雄六合夜市入口，不少觀光客買老牌木瓜牛奶，民高雄牛乳大王在1966年創業，靠賣木瓜牛奶發跡。業者說，「鹽埕區大概60年前，那時候還有美軍在，牛奶是比較稀缺的東西，從3塊錢開始賣，外國人、船員、水手才慢慢推廣出去。」據悉，全盛時期有20多間分店，賣了超過一甲子。

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至於木瓜牛奶誰發明的？也有人說是彰化木瓜牛奶老店。據了解，該店家創立於1958年，本來賣果汁和冰品，1960年為了響應政府推廣酪農業，鼓勵喝鮮乳，業者才研發木瓜牛奶。彰化木瓜牛奶大王業者指出，「阿公他們訂下的標準就是倒完之後，把吸管插下去它是立在中間是不會倒的。」

報導指出，彰化老店和高雄老店研發木瓜牛奶的時間點差沒幾年，至於誰先誰後，饕客各有喜好。

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