殯葬所招募「財務人員」！工作內容驚見遺體收殮…業者吐實情

▲殯葬服務所招募財務管理人員，除了管財務，還要做遺體化妝等工作。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

膽子不夠大最好別來！大陸廣西南寧一處殯葬服務所近日公開招募財務管理員，工作內容除了一般的財務管理工作，還得參與遺體收殮、化妝整容、火化等殯葬服務工作，在網路引發熱議。針對此事，工作人員坦承確有此事，但只是在忙碌的時候幫忙。

根據南寧市人社局官網的招聘資訊，南寧市武鳴區殯葬服務所招聘一名財務管理人員，工作內容註明：「從事財務管理工作及遺體收殮、化妝整容、火化等殯葬服務工作，具有病菌傳染風險」，學歷要求為大學本科以上，專業要求為會計專業、會計學專業或財務管理專業，年齡18～35歲。另外，招聘訊息還提到，新聘用人員最低服務年限為3年，包含試用期。

消息曝光後，引發一番議論，網友紛紛留言：「入職了就是全才」、「絕了，財務的內心是崩潰的」、「再招一個財務不就好了，牛馬工作呀，簡直了」、「給的錢太少啦！真坑」。

對此，相關科室工作人員告訴《極目新聞》，這次武鳴區殯葬服務所招聘的財務管理員，平時還是以財務工作為主，至於遺體收殮、化妝整容、火化等工作，只是在很忙時幫忙，「會有人帶著做的」。

工作人員進一步說明，之所以將這些資訊寫出來，也是讓應聘人員提前有一個心理準備。而該招聘的報名時間為2月12日至2月18日，截至2月14日9時，已有6人報考。

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