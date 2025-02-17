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2對夫妻晚餐後全暴斃露詭笑　2011年奇毒山林奪4命

朱男面對警方查問，說溜嘴稱林妻是農藥中毒，露餡被逮。（東森新聞提供）

▲朱男面對警方查問，說溜嘴稱林妻是農藥中毒，露餡被逮。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

10多年前，南投縣信義鄉林姓及田姓2對夫妻，聚餐後嘔吐、抽搐，不到1天相繼死亡，檢警初判是食物中毒，但調查1個多月卻毫無進展，後來林妻託夢家人，說死得冤枉，而她在梨山打零工的朱姓前男友接受訪查時說溜嘴，稱死者農藥中毒，檢警追問，朱才坦承不滿女友嫁給別人，所以將葡萄催芽劑摻入酒瓶中，想要報復前女友及情敵，卻奪走4條人命，最後遭判處無期徒刑。

信義鄉林姓菜農雇用一對田姓夫妻協助採收農作物，2011年7月6日，林夫與妻子約了田姓夫妻共進晚餐、小酌，沒想到田妻返家不久，突腹痛嘔吐、抽搐，緊急送醫救治，守候在急診室的田夫竟也出現相同症狀，急救後夫妻雙雙殞命。

田妻餐後嘔吐抽搐，丈夫陪同送醫，未料二人最後都中毒身亡。（東森新聞提供）

▲田妻餐後嘔吐抽搐，丈夫陪同送醫，未料二人最後都中毒身亡。（東森新聞提供）

天亮後，林姓夫妻也被發現死在家中，警方獲報後調查，發現4名死者遺體都像弓一樣向後彎曲，嘴角掛著一絲苦笑，死狀詭異；法醫根據4人「角弓反張」的特徵，初步研判是神經中毒，懷疑可能誤食有毒野菜，或喝了用有毒植物泡製的藥酒，檢警朝食物中毒方向偵辦。

林妻（右）與丈夫（左）中毒身亡，屍體臉上露出詭異苦笑。（翻攝畫面）

▲林妻（右）與丈夫（左）中毒身亡，屍體臉上露出詭異苦笑。（翻攝畫面）

沒想到，4人死因尚未釐清，2天後，鄰村竟也有村民暴斃，3天內5人離奇死亡，引發全台關注，也造成信義鄉人心惶惶，所幸第5人的死因確認是蜂窩性組織炎，與2對夫妻中毒案無關。

為釐清毒物真相，法醫研究所把死者的內臟檢體，與已知的藥毒物進行比對，但都沒有找到符合的毒素，後來有民眾告訴警方，信義鄉盛產葡萄，農民會使用一種無色無味的「催芽劑」農藥，催促葡萄發芽，但同時具有劇毒，若吸入或皮膚接觸都會致死，警方隨即買入催芽劑送往實驗室比對。

無色無味的催芽劑可加速葡萄發芽，但有劇毒。（東森新聞提供）

▲無色無味的催芽劑可加速葡萄發芽，但有劇毒。（東森新聞提供）

另方面，林妻的弟弟也告訴警方，姊姊曾託夢哭訴自己死得不甘心，還透露姊姊有名朱姓前男友，姊姊婚後似乎還有與朱聯絡。警方循線找到朱男探訪，見朱男態度緊張，還說漏嘴稱林妻是農藥中毒，明顯涉有重嫌。

警方在林家發現數個米酒空瓶，事後查出其中一瓶被下毒。（東森新聞提供）

▲警方在林家發現數個米酒空瓶，事後查出其中一瓶被下毒。（東森新聞提供）

朱事後坦承因不滿女友嫁給林男，才會藉機將催芽劑摻入米酒內，讓林妻帶回，想報復前女友跟情敵，卻意外多毒死了田姓夫妻。

該案經法院審理後，法官認為朱毒害林姓夫妻是確定故意、毒害田姓夫妻則屬於不確定故意，最後將他判處無期徒刑定讞。

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