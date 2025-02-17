柯爸昔反對柯文哲從政　228事件失去父親「不想再失去兒子」

▲柯文哲2016年8月8日PO出一張和爸爸柯承發共撐傘的畫面，表示「傳統對男性的期待是堅強、內斂、不叫苦，我和我爸爸都是在這種教育下成長，養成很ㄍㄧㄥ的性格」。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發去年騎腳踏車摔倒住院，後來被檢查出罹患癌症，並於2月17日早上離世，享耆壽94歲。目前因為京華城、政治獻金案被羈押禁見的柯文哲，過去曾經說過柯承發不希望他從政，認為自己在228失去父親，不希望再失去兒子，但柯當了多年來的孝子，唯獨就這一次沒聽爸爸的話。

「我的父親是一個很沈默的人、不苟言笑，以前他的話就不多，這幾年隨著聽力減損，話愈說愈少。」柯文哲於2021年父親節當天曾表示，2014年參選台北市長時，柯承發特地跑到台大醫院找他，拜託「當醫生就好」、「千萬不要強出頭」，而自己當了五十多年孝順的兒子，「只有那一次我沒有聽爸爸的話」。

柯文哲當時稱，儘管柯承發心裡還是期待他安穩在台大醫院當醫生，但當自己參選下去後，柯承發還是靜靜的在每一個場合支持。

▲柯文哲角逐2024總統大選時，在板橋舉辦誓師大會，柯文哲父親柯爸柯承發坐在台下相挺。（資料圖／記者李毓康攝）

其實這不是外界第一次知道，柯承發不希望柯文哲從政。早在2013年柯承發接受媒體採訪時，就表示「我是不贊成我的孩子出來競選，我當了32年很平凡的老師，什麼『長』都沒有，有一個『長』，就『家長』。」

不僅如此，在柯文哲第一次參選北市長所出版的《白色的力量》一書當中，有一篇撰寫母親何瑞英段落時，也提到父親「很反對我參選」，柯承發還告訴柯文哲「228失去父親，我不要以後再失去兒子了」，當時柯文哲說「沒這麼嚴重啦，現在二十一世紀了」，但柯承發仍擔心的說「那為什麼你會被調查局調查，被監察院彈劾？」

▲柯文哲父親柯承發為228受難者家屬，2015年柯文哲選上台北市長後，一家人於當年2月28日參觀228紀念館。（圖／台北市政府提供，下同）

柯承發為228受害者家屬，2015年柯文哲當選台北市長後首次參加228紀念活動時，就找來柯承發、柯母何瑞英一同參訪228紀念館，當時柯承發提到，自己父親在小學當老師，228事件開始之初，父親還把學校裡的外省同事一起帶到家中保護，沒想到清鄉工作開始之後，他父親就莫名其妙被抓去，雖然沒被槍斃已算幸運，但是返家之後就一病不起，病了好幾年就過世。

當時柯承發說，參觀228的歷史真相，讓他忍不住掉下眼淚，因為父親是一個非常公正的好老師，卻為了228事件53歲就過世，至今還是很懷念父親，並希望大家不要忘掉228事件。

另外，柯文哲角逐2024總統大選時，被爆名下持分新竹隆恩段農業用地，違規做停車場使用，被新竹市政府要求限期改善。而柯文哲也於總統大選辯論會上，被時任候選人、現任總統賴清德在交叉詰問提到此事，賴當時稱自己是3個候選人當中，唯一沒有炒地皮、炒房的候選人，柯文哲一家人都很喜歡買農地。

而柯文哲回答時先批評，「你（賴清德）老是要示範什麼叫抹黑，我也承認我爸爸幫我買那一塊地，那塊地是農業用地，是不能蓋醫院的，我爸爸一直很希望我有一天可以回新竹去，我爸爸最大願望就是我當新竹醫院的院長。」

但當柯講到一半時，突然有些哽咽，提及「只是說⋯只是說⋯唉，這麼多年來，人生的際遇，我就是沒辦法符合他的期望。不過是這樣，不是買土地就不對，你要搞清楚。」

人生無常，世事難料，當柯文哲卸下台北市長身份，也因沒有當選總統，而成為專職黨主席後，原以為可以有比較多時間回去新竹陪伴家人，結果2024年隨即捲入京華城、北士科、台智光案。

2024年8月8日父親節時，民眾黨幫柯文哲與8名立委拍攝一系列父親節影片，當時柯文哲在影片中提到，作為父親，看到孩子平安長大最重要；而身為兒子，「我要勸我爸爸別再騎腳踏車了，因為他連走路都走不穩，老是要騎腳踏車，已經摔倒兩次了！」因此研究要買一台電動四輪車。

而柯文哲當時也在臉書上表示，自己父親92歲了，在父親節這天，想拜託他「爸爸，聽聽孩子的話吧。」小時候對爸爸的印象是不苟言笑，父子見面只有點頭，也很少講話，爸爸的身體一直都很好，每天還可以開車、打網球，都不用操心，「但這一兩年他的健康狀況比較差，重聽變得嚴重，更不愛跟人聊天講話」。

柯文哲提及，他即使走路沒有枴杖，就常常跌倒，還是堅持要騎單車到外面逛逛，自己一直告訴父親，不要一個人偷跑出去騎車，但爸爸還是覺得「騎慢一點就好」，時不時跑出去，結果前兩天摔車弄出不少擦傷，「我在父親節前夕回新竹到醫院看他，再次拜託他不要再一個人去騎車，希望柯爸爸能夠聽話」。

▲柯文哲2024年8月8日PO出柯承發住院的照片，表示柯爸堅持要騎單車出去晃晃，結果摔車弄出不少擦傷。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

然而柯承發住院之後，卻檢查出癌症。柯妻陳佩琪2024年9月12日接受《東森新媒體ETtoday》專訪時曾透露，柯文哲在看守所中，最心心念念的還是柯承發身體狀況，以前總覺得是體力衰老、騎車跌倒，但後來卻出現高燒不退，然而騎車跌倒的傷口不至於打抗生素一周都高燒不退，之後才發現是惡性疾病，得開始做化療。

到了2024年10月18日，柯承發病情急轉直下，使柯家申請讓柯文哲戒護探視，並晚間默默到台大醫院探視父親，然而仍被柯粉捕捉到身影。當柯文哲2024年底、2025年初獲交保時，柯文哲也把握每一分每一秒「自由」的時間，不斷到新竹台大醫院探視柯承發，就算第二次羈押庭後得佩戴電子腳鐐，仍相當配合。

一直到1月2日即將三度召開羈押庭時，柯文哲才剛於上午10時38分到新竹台大，馬上就被要求上午11時要重回北院，只能無奈地對媒體嘆一口氣。

身陷囹圄的柯文哲一輩子盡孝嚴父，但最後卻無法陪伴父親走完最後一段路，對柯來說必然是一大打擊。在狹小封閉的看守所裡，一方面要與孤單的沉默對抗，如今還要面對至親家人的生離死別，看向未來爭取清白、甚至自由身的漫漫長路，這對柯文哲來說不僅僅是考驗，更是人生道路上的一大磨難。

▼柯文哲曾於2021年8月8日父親節放上全家福，表示謝謝父親願意做最大的靠山。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）