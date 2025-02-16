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馬斯克將發布全新聊天機器人Grok 3　自豪「地表最聰明AI」

▲▼馬斯克,Elon Musk。（圖／路透）

▲馬斯克旗下xAI公司開發的AI聊天機器人Grok 3將在18日發布。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國億萬富豪、特斯拉及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）16日在杜拜舉辦的世界政府峰會的視訊會議上宣布，他旗下xAI公司開發的AI聊天機器人Grok 3將在18日發布，他還強調Grok 3是地球上最聰明的AI，「經過測試，Grok 3的表現優於現在所有已發布的聊天機器人」。

根據路透社報導，馬斯克表示，xAI公司開發的AI聊天機器人Grok 3開發已進入最終階段，預計18日將會正式亮相演示，他強調，Grok 3擁有非常強大的推理能力，且根據他們至今的所有測試結果顯示，Grok 3的性能超越目前已發布的聊天機器人，更可以透過檢視數據進行反思並修正錯誤，確保邏輯一致性。

事實上，馬斯克對於AI市場一直相當有野心，他曾經是OpenAI的聯合創辦人之一，後來因為理念不同在2018年辭去OpenAI董事會職位，2024年甚至以「違背非營利承諾」為由提告OpenAI，近期也表態願意以974億美元（約新台幣3.2兆元）收購OpenAI，但被OpenAI拒絕。

世界各國及科技公司近年在AI領域上的競爭越來越激烈，除了OpenAI開發的OpenAI外，後續還有Gemini、Anthropic、Chatsonic、文言一心等產品陸續問世，近期DeepSeek以低成本開發出高性能的AI模型更震驚國際，如今Grok 3即將問世，也讓外界相當期待。

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馬斯克Grok 3要來了　自豪地表最聰明AI

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