冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

▲今晚降溫，周二起基隆北海岸與宜蘭有較大雨勢。示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者陳威廷／台北報導

台灣今（16）日晚間起受大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，預計周三（19日）清晨前，中部以北及宜蘭低溫將降至13度至14度，南部及花東約14度至16度。周三白天起冷氣團減弱，但周五有更強冷空氣南下，周末夜晚氣溫可能降至12度左右。氣象署提醒，這一波冷氣團伴隨較多水氣，周二、周三雨勢將最明顯。

中央氣象署預報員張竣堯指出，受冷氣團影響，明（17）日環境較為乾燥，東南部地區偶有零星降雨，其他地區則為多雲到晴。周二、周三水氣稍微增加，基隆北海岸、東北部及大台北山區將出現局部降雨，並可能出現局部較大雨勢。東南部及西半部山區亦有零星降雨，其他地區仍以多雲天氣為主。

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▲本周有兩波冷氣團來襲。（圖／氣象署提供）



氣溫方面，今晚開始降溫，並持續至周三清晨，中部以北及宜蘭低溫約13至14度，南部與花東約14至16度。白天高溫則有回升，中南部仍可達20度左右，北部及東半部則約18至20度。張竣堯說，北部近山區最低溫大約落在12度至13度，10度以下低溫機率較低。

張竣堯表示，周三白天冷氣團減弱，水氣略為增加，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部降雨，大台北地區則可能出現零星降雨，其餘地區維持多雲到晴的天氣。周四迎風面降雨持續，北部及東部山區有局部降雨，其他地區則為多雲天氣。

張竣堯說，周五起另一波更強冷空氣南下，北部白天高溫將從周四的18度降至16度左右，中南部也將進一步降溫，中部以北及宜花地區晚間可能降至12度至14度，南部及台東約14度至16度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

