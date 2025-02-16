花衣男子廟裡超慢跑！　竟是「吊車大王」網嗨炸：別偷拍我爸

▲原PO拍到吊車大王在廟裡超慢跑。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

「竹北吊車大王」胡漢龑年收高達30億，擁有4房太太和14名子女，神秘生活經常引發熱論。最近有網友經過一間廟時，發現胡漢龑竟然在廟裡超慢跑，忍不住拍下奇妙畫面，引來2萬多人按讚。就有網友打趣，「不好意思拍到我爸了，請你刪掉謝謝」、「不要一直偷拍我爸，給他一點空間好嗎？」

有網友在Threads貼出一段影片，「新竹吊車大王在超慢跑，無違和穿搭。」從畫面中可見，胡漢龑身穿一套超鮮豔的花色服裝，衣服和褲子都以紅色和綠色花朵圖案為主，顯得非常搶眼。微妙的是，他在廟裡不是在拜拜，而是在超慢跑。原PO就不禁直呼，「懷疑這間廟是不是他開的。」

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影片發出一天，吸引超過2萬人按愛心，就有網友笑呼，「不好意思拍到我爸了請你刪掉謝謝」、「我爸在練習慢跑，要跟我一起去路跑」、「什麼時候吊車大王多出這麼多兒子女兒？你們全部都要叫我哥哥懂嗎？」

還有人留言，「他臉上到底擦什麼可以如此緊緻？之前看過年刮刮樂影片以為那是美顏效果」、「送餐的時候送過一次吊車大王的豪宅（竹北那間），不得不說一樓超大，只有警衛一個人」、「我朋友上次擺愛心義賣現場很多攤，他剛好帶著家人旅遊經過就掃攤全包了了！還請大家吃香腸，撇除很特色的風格，他真的是很熱心公益的大老闆！」

值得注意的是，有知情網友分享，該間廟確實不簡單，「全台唯一的蔣公廟！以前的廟公確實是他爸爸」、「（廟）他爸開的。順帶一提，他的事業版圖也都是他爸留給他的」、「樓上可以參觀，一樓拜蔣公、樓上是玉皇大帝、觀音菩薩跟瑤池金母，上次剛好遇到啟德員工來這邊辦尾牙聚餐。」

還有人貼出胡漢龑父親胡鵬飛的維基百科頁面，從中可見，胡鵬飛是啟德機械起重工程股份有限公司創始人，建造天宏宮祭拜瑤池金母與蔣介石，相當熱心公益，時常捐款救助貧苦，被尊稱為「胡大善人」。他在2016年因多重器官衰竭，病逝於台北馬偕醫院。