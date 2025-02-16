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陸啟用AI兒科醫生　給出建議與13名專家高度吻合

▲▼陸啟用AI兒科醫生　看診建議與13名專家高度吻合。（圖／翻攝新華社）

▲醫生使用AI兒科醫生輔助診斷。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家兒童醫學中心、北京兒童醫院會診中心13日啟用了專家型AI兒科醫生，這也是大陸第一個正式投入使用的AI兒科醫生。北京兒童醫院透露，AI兒科醫生有望在輔助疑難和罕見病的診療中為兒科醫療帶來革命性變化。

根據《新華社》報導，此次會診的病例是一名8歲男孩，已持續三周出現抽動症狀，且兩周前發現顱底腫物；由於病因複雜，孩子輾轉多家醫院診治，但結果各異。

會診中，AI兒科醫生與來自耳鼻咽喉頭頸外科、腫瘤外科等不同科室的13位知名專家給出了高度吻合的建議。

北京兒童醫院院長倪鑫表示，這款AI兒科醫生是該院正在研發的兒童健康人工智能大模型系列產品之一，整合了醫院300多位知名兒科專家的臨床經驗和專家們數十年積累的高質量病歷數據。

AI兒科醫生不僅可以作為臨床科研助理，幫助醫生快速查閱最新的科研成果和權威指南，還能在疑難和罕見病的診治中提供輔助，提升臨床決策效率。此次會診代表著「AI兒科醫生+多學科專家」雙醫並行多學科會診模式的開啓。

百川智能創始人兼CEO王小川認為，AI兒科醫生的應用將大幅度推動優質醫療資源的普及與普惠。報道稱，百川智能系該項目的技術合作單位。

中國科學院院士、清華大學人工智能研究院名譽院長張鈸指出，目前依然存在兒科醫生較為短缺的問題，AI技術的引入將深刻改變這一現狀，助力保障兒童健康、擴展兒科資源。

倪鑫表示，未來，專家型、家庭型和社區型AI兒科醫生將陸續投入使用，全面覆蓋基層醫療和家庭健康管理等領域，推動醫療資源的均衡佈局和高質量發展。

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