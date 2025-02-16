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傳英特爾分拆業務！台積電負責製造　博通主掌設計業務

▲▼Intel,英特爾。（圖／路透社）

▲外傳英特爾可能一分為二由台積電和博通吃下。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

華爾街日報16日引述知情人士消息指出，晶片製造商英特爾（Intel）可能分家，由台積電（TSMC）及博通（Broadcom）收購部分業務，台積電主掌製造業務，博通負責設計行銷。

報導稱，台積電已在研究全盤或是部分接手英特爾晶片廠，可能以投資財團或其他結構來進行。

博通則是密切關注英特爾晶片設計與行銷業務，已與顧問針對出價進行私下討論，但只有在找到合作夥伴接手英特爾製造業務之後才會正式行動。博通現階段尚無動靜，也可能就此作罷。

不過報導也稱，台積電、博通目前尚未合作，至今所有討論皆仍在初步階段，屬於非正式溝通。針對相關消息，英特爾、博通、台積電、白宮均未立即回應路透社置評請求。

英特爾董事會臨時執行主席耶里（Frank Yeary）負責主導公司與潛在收購方、川普政府官員之間的談判。耶里稱，他最關注的是為英特爾股東實現價值最大化。

英特爾業務拆分符合半導體產業趨勢，也就是在晶片製造或是設計擇一專攻，並非兼具。英特爾已開始採取行動區隔晶片製造部門與內部其他業務，部分分析師認為，這是在為拆分業務鋪路。

此前，彭博報導，應川普政府的要求，台積電正考慮接手英特爾美國廠。隨後一名白宮官員14日表示，川普政府支持外國企業在美國投資建設，但不太可能支持外國實體經營英特爾美國晶片廠。

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