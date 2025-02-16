進香團車禍釀24傷　公路局：疑駕駛未注意車前狀況「明派員查核」

▲嘉義新港上午發生進香團遊覽車追撞事故。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者陳威廷／台北報導

今（16）日上午嘉義新港發生遊覽車追撞事故，造成 24 人輕重傷。公路局表示，肇事車輛車籍與駕駛資格均正常，駕駛無酒駕，初步研判事故可能與駕駛未注意車前狀況有關，明上午將派員前往該事故業者公司檢視行車安全管理措施。

公路局指出，此次事故涉及的遊覽車分別為龍泰通運遊覽車（2022 年 4 月出廠）及華晉通運遊覽車（2023 年 5 月出廠），車籍登記正常，駕駛員資格合格，並無酒駕。警方正進一步釐清肇事原因。

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公路局表示，已要求業者積極協助傷者就醫與理賠，並配合監理單位加強內部行車管理，以確保乘客安全。監理所將於 17 日派員進行現場安全檢查，檢視業者是否落實安全規範，並要求提出改善計畫，以防止類似事故再度發生。

回顧該起事故，遊覽車隸屬台北葫蘆寺進香團，車上共有73名乘客，另有2名駕駛及2名導遊，總計77人。事故造成24人受傷（含 1 名自小客車乘客），分送至嘉義基督教醫院、大林慈濟醫院、衛福部嘉義醫院、陽明醫院、嘉義長庚醫院、朴子醫院、聖馬爾定醫院及嘉義榮民醫院救治。所幸車內無人受困，未受傷乘客已由接駁車輛安排繼續進香行程。