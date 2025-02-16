春晚「扭秧歌」機器人開賣　一台40萬元瞬間缺貨

▲在春晚上跳舞的機器人G1。（圖／翻攝CCTV）



文／香港01

在蛇年央視春晚上憑跳東北民俗舞蹈「扭秧歌」爆紅的宇樹科技人形機器人「Unitree G1」（下稱G1），及另一款Unitree H1（下稱H1），於2月12日在京東平台首次發售。

其中，G1的標價為9.9萬元人民幣（約42萬元新台幣），預計在45天內交貨；而H1的售價更高達65萬元，交貨時間預計為60天。儘管價格不菲，但這兩款機器人一經上架便迅速售罄。

據陸媒《紅星新聞》周六（15日）報導，在宇樹科技的京東旗艦店，G1機器人已經售罄，目前僅有GO2機械狗在售。客服表示，若想購買人形機器人需直接聯繫公司，但多次撥打後未能接通。

另一方面，有自稱為宇樹科技合作商的淘寶商家掛出G1的銷售信息，但價格已上漲至129,999元一台，且無現貨可供購買，需至少等待幾個月。

而在某二手平台上，有商家於掛出一台G1機器人現貨出售信息，但售價高達19.8萬元。商品在介紹中稱其為「杭州唯一現貨」。報導指，該頁面已有33人點擊了「想要」。另一名商家則掛出H1-s的機器人轉售，標價也達到60萬元。

此外，二手平台上也有商家提供G1機器人的租賃服務，日租金可高達5萬元，押金更需10萬元，並要求提前一周預訂。商家表示，G1可用於婚慶及各類商業活動，但需要預繳押金。

隨著春晚的舞蹈表演引發熱潮，G1機器人獲得了更多社會關注。宇樹科技在2月14日的影片發布中表示，G1已實現算法升級，能夠靈活應對各種舞蹈挑戰。

宇樹科技成立於杭州，專注於民用機器人的開發，並在2024年5月推出G1。公司產品目前在全球擁有廣泛應用，包括電力巡檢、消防救援及園區安防等領域。根據行業數據，宇樹的機械狗產品在全球出貨量中佔比超過60%，客戶涵蓋亞馬遜、Google等知名科技企業。

此外，有網友分享了其企業購買G1的體驗，表示目前主要用於對外租賃和展示，尚無法實現幫助人類洗碗做飯、打掃清潔等家務勞動的功能。他建議，有意購買G1的家庭仍需謹慎考量其用途。

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