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陸學校要家長同意「鞭罰」孩子　不簽字就離開

▲男童，男孩，小學生，暴力，家暴，體罰，責備，校園暴力，懲罰。（圖／CFP）

▲廣東一所學校認為體罰是管教孩子的重要手段。（示意圖／CFP）

文／香港01

周五（14日），一名網友在社交媒體上發文指出，廣東陽江江城區的龍源實驗學校要求學生和家長在校規上簽字，表示同意對犯錯學生施加體罰，否則必須另尋他校。周六（15日），校方確認該訊息屬實，並指出這是學校的正式規定。

根據網友發布的內容，該校的「就讀龍源實驗學校須知」中提到，許多中小學面臨學生難以管理的問題，為了提升管理效果，學校必須從嚴治校。規定中指出，對於犯錯學生，將使用「鞭罰」和「罰站思過」的方式進行懲戒，其中「鞭罰」主要為打手掌，並限制在每次不超過10下；「罰站思過」則不超過2小時。

此外，校規還對學生的服裝和網路使用做出嚴格要求，禁止穿著超過人民幣100元的便裝及80元的鞋子，並強調進校不得穿名貴服裝，以防止學生攀比心態。學校還明文禁止學生在網咖上網，違者將面臨嚴重懲戒。

學校工作人員對此表示，這些措施旨在幫助學生承擔責任，並強調「鞭罰」只限於打手掌，且會在特定情況下使用。對於網路使用的禁令，則是因為學生的作業時間緊迫，希望他們能夠早睡早起。

然而，律師付建指出，該校的規定違反了《中小學教育懲戒規則》，並質疑罰站時間超過課堂教學時間的合法性。他強調，任何形式的體罰都是違法的，即使在家長同意的情況下，學校也不能以此為由進行懲戒。

截至目前，陽江市教育局及江城區教育局未回應陸媒的詢問。

▼校方發出就讀須知，要求家長同意「鞭罰」孩子。（圖／翻攝微博）

▲▼陸中學要家長同意「鞭罰」孩子　不簽字就離開。（圖／翻攝微博）

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