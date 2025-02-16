是否參選宜蘭縣長　陳歐珀：若人民有需要會全力以赴

▲宜蘭前立委陳歐珀。（圖／陳歐珀團隊提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭前立委陳歐珀在經歷一段時間的沈潛後，最近在公共議題上的表現越來越受關注。他不僅掛上「希望好年」的新年看板，還廣發「愛與良善」面紙，藉此傳達他的理念，期望為社會注入更多正向能量。對於外界關心他是否會參選縣長，陳歐珀16日聲明表示，雖然有很多鄉親勸進，但民進黨的提名機制尚未訂定，因此他不急於現在做出決定。但如果人民有需要，他就會全力以赴。

陳歐珀聲明指出，自從IMB事件發生後，為了不影響大選，他主動選擇退選，並全力輔選將立委順利交棒給陳俊宇。此外，他還積極投入公益事業，創辦了台灣希望智庫協會，作為地方型公共政策的討論平台。去（2024）年8月，IMB案件宣判，確認與他無涉，他妻子徐慧諭也發表了縣民公開信，表達了捍衛清白的心路歷程。

而過去一年，他靜待司法程序的結果，並感謝司法機構還他清白。他對政治有了新的認識，強調台灣是台灣人的命運共同體，而宜蘭則是他一生懸命的故鄉。他認為，任何政策與方針都應該多一份愛心與良善，才能做出有利於人民的決策。

展望未來，陳歐珀指出，唯有「愛與良善」才能改變台灣，再現宜蘭的榮光。目前他重點在於積極傾聽民意，對於外界關心的是否參選縣長議題，他說，確實有很多鄉親勸進，如果人民有需要，他就會全力以赴。但民進黨提名機制要到7月才會確定，因此他不急於現在做出決定。