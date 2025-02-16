冷氣團來襲晚間降溫「天氣三階段變化」　周二起北東迎雨彈

▲今晚氣溫開始下降。示意圖。（圖／記者李毓康攝）



記者陳威廷／台北報導

台灣受大陸冷氣團影響，今（16）日起氣溫將明顯下降，預計影響持續至周三清晨。中部以北及宜蘭地區夜間與清晨低溫約13至14度，其他地區則為14至16度。周三、四兩天白天氣溫回升，最高溫超過20度，周四晚間另一波冷氣團南下，氣溫將再度下降，未來一周天氣變化劇烈，請民眾做好保暖準備。

中央氣象署預報員張竣堯指出，今天北台灣高溫受雲量偏多及冷空氣影響，氣溫在18度到20度間，各地預計入夜後，氣溫將進一步下降，中部以北及宜蘭地區今晚至明晨低溫約13度到14度，其他地區則為14度到16度，低溫將持續影響至周三清晨，夜晚及清晨仍偏冷。

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張竣堯指出，這一波冷氣團伴隨較多水氣，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區可能出現較大雨勢，周二、周三雨勢將最明顯，不過其地區仍屬於乾冷環境。

張竣堯表示，周四冷空氣短暫減弱，白天氣溫回升，高溫可達20度至22度，但台灣附近水氣仍多，北部與東部山區仍可能有零星降雨。周五、周六隨冷氣團再度增強，迎風面降雨趨勢減少，但桃園以北及東半部地區仍可能有局部降雨。

張竣堯提醒，春天天氣變化較快，未來一周受兩波冷氣團影響，第二波冷空氣可能更強，影響期間，清晨與夜間氣溫較低，民眾須注意保暖。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署）

