　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

▲▼民進黨團 國民黨團 在立法院休息時間 各自聚集議場二端 由傅崑萁 吳思瑤領銜說明 將進行的國會改革釋憲案表決。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團在立法院休息時間進行法案討論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲、鄭佩玟／台北報導

2024年初大選後，民進黨繼續中央執政，國會卻是三黨不過半，國民黨躍居成為第一大黨，形成朝小野大的局面。在嘗盡過去8年國會表決皆輸的慘況下，國民黨終於揚眉吐氣，所以從上會期的國會改革法案開始，接下來到《財劃法》、《憲法訴訟法》、《選罷法》修法，國民黨與民眾黨聯手，一路表決輾壓民進黨，過程中朝野對立逐步加劇，到了總預算審查時，藍白大砍各部會預算，致使民進黨團總召柯建銘喊出大罷免，自此罷免焦土戰就此展開。

藍委陳玉珍曾在一次訪問中坦言，過去國民黨在國會是少數，表決一千次都是輸，就算按了三天三夜表決器還是輸，但還是得按，所以當第一次在國會表決竟然贏了，真得高興到要哭了！陳玉珍的話可以具體而微反映出藍委重回國會多數的心情，那是一種終於贏了的喜悅。但這樣的喜悅，在就任滿一年後，卻是迎來無情的罷免浪潮，藍委成了民團口中欲除之而後快的人。

國會改革是爭議起始點　被外界看到論述的貧瘠

外界對於藍委仇恨值的堆疊，國會改革案是一切爭議的起始點。綠委吳思瑤最常批評的是，國民黨扼殺了委員會中心主義。過去爭議性法案都盡量在委員會中充分討論，若無共識，再送朝野協商，而一旦在委員會審查通過的法案，院會表決時也不太會被推翻。但是國會改革法案打破這個規律，因綠營堅決反對藍白的提案，當時司法委員會召委吳宗憲以民進黨立委論述一直重複等理由，在未經充分討論的情況下，便將修正案迅速送出委員會，這樣的做法讓綠委不滿，直呼是「沒有討論，沒有民主」，更在一次委員會中提出40次散會動議，但也因人數不夠，提議都失敗。

跳過委員會的討論，朝野協商也難有共識，最後就只好直接上院會表決，藍委為了避免夜長夢多，只好速戰速決，在院會故技重施，祭出停止討論動議，種種的做法激起綠營支持者青鳥不滿的情緒，圍攻立法院。

現在回頭看，藍白挾國會多數，一路將油門踩到底，忽略與社會對話的重要性，卻只是贏得短暫勝利，民進黨府、院、黨團、監院四路並進，聲請暫時處分與釋憲，最後攸關國會改革的立法院職權法，被憲法法庭判決多數違憲，藍營曾揚言，還要再繼續修法，也是雷聲大雨點小。國會改革成曇花一現，所有修法回到原點，卻也讓外界看到藍營薄弱的論述能力，而綠營更是食髓知味，自此以後釋憲成了手中利器。

除了國民黨「沒收討論」爭議外，此屆的新科立委佔多數也是原因之一。在全部113席立委中，新任立委就有54席，其中，34席都是國民黨籍。對於不熟悉立院生態、不了解議事攻防的他們來說，只好跟著「黨團意志」走，而國民黨團總召傅崐萁，個人特質鮮明，只要他認為對的、想做的事，絕對勇往直前，但這樣的作風不僅讓黨團立委「跟隨」的辛苦，也讓國民黨負面聲音越來越多。

一名資深國會助理以過去曾任黨團總召的曾永權及林鴻池為例，兩人當時在任時國民黨也是國會最大黨，但對於推動法案比較不會讓人覺得過於衝動，當與民進黨意見有衝突時也比較願意去溝通，加上當時的院長是王金平，「王金平沒這麼愛表決」，因此很多衝突都在爆發前就已澆滅。但現在的黨團不一樣，許多法案決策圈過於小，甚至很多法案的決策「只在傅崐萁的腦子裡」，黨團推完法案後，黨中央及智庫才知道，即便後續要滅火，也來不及了。

傅崐萁強勢作風是兩面刃　有人擔憂有人認同

不過傅崐萁的強勢主導，在某些藍營人士眼中不見得是壞事。就有藍營人士認為，國民黨過去給人「溫良恭儉讓」形象，過去第9、第10屆等於是「被民進黨壓著打」，當時想要推動很多法案也推動不了，「現在國民黨等於是回饋選民的時候了」。記得第一次國民黨表決通過時，就有藍委激動表示「感動得熱淚盈眶」，可想而知國民黨被壓著打8年，現在終於吐了心中怨氣了。一位藍委也形容，國民黨成為國會多數後，藍營選民期待高，過去民進黨通過的不合理法案，例如軍公教年金改革等，都希望國民黨能翻案，所以傅崐萁的作風雖然讓有些人不認同，但對於深藍支持者來說，「可能也只是剛好而已」。

傅崐萁的作風確實是兩面刃，藍營一開始的「過於樂觀」、「衝太快」，以為「我多數，想怎樣就怎樣」，導致反作用力一一呈現，只知挾多數優勢，不斷的表決表決，完全不顧社會輿論，到最後反而搞得自己灰頭土臉，有些立委自恃選區藍大於綠，可以面對受傷，但有些新科立委則未必禁得起這樣的衝撞。

此外，提出過多爭議法案也是藍營被外界質疑的地方。一位國會法案助理無奈直言，「黨團開闢的戰場真的太多了」，常常一個法案提案沒完成，下一個法案就接著來，辦公室成員甚至來不及做功課，只能草草將提案送出。

該助理也提到，過去黨團要推動法案時一定是跟著黨中央文傳會，以及智庫方向走，兩方設定好推動法案的主軸後，就會開始做「教案」給立委，不管是輿論攻防，或是教育訓練，黨中央及智庫都有一套做法。

一名藍委直言，國民黨沒有意識到後勤的重要性，以為戰場就在立法院而已，從一開始的國會改革法案要闖關時，民進黨在議場內的所有作為終極目標都不是阻擋法案通過，而是為了輿論戰在準備，因此國民黨一直處在挨打的狀態，主導議題的都是民進黨。

面對這樣的失分，藍委直言，要改善攻守的狀態其實國民黨是有主導權的，能主導立法院要進行什麼議題的是國民黨，黨團應該要與黨中央充分溝通，讓黨中央知道黨團的下一步，如此黨中央的資源能夠在立法院發動議題前提前準備好論述、圖卡以及民進黨可能的攻擊論點。

有了武力失了智力   罷免戰藍委壓力大

至於罷免潮「最後一根稻草」的總預算，曾跑過多年立法院的記者都知道，總預算「枯燥乏味」，外界不關注外更不會感興趣，但這次民進黨逕行將個別立委提案拉出來後大做文章，比如國民黨立委陳玉珍以公視報導偏頗、竄改歷史為由，提案刪除文化部對公視捐助23億元預算案，就此引起軒然大波。藍營人士感嘆，國民黨團缺乏經驗跟危機意識，嘲笑民進黨立院黨團總召柯建銘在朝野協商冗長念經、杯葛協商的同時，沒有發現柯故意以此讓國民黨陷入3千個預算案海裡，就算最後撤案，仍止不了輿論怒火。

藍委表示，黨團輕忽總預算案的後座力，民進黨搬出「砍社福」、「砸體育」、「凍健保」的簡單圖卡就可以輕易渲染民眾仇恨情緒，猶如當年「在怎麼野蠻」系列的翻版，一旦社會輿論定型，國民黨再怎麼解釋說，已撤案、或是刪減幅度縮小，仍被操作成是受了壓力才做的修改。

面對這次的罷免潮，有藍委認為，現在連署書都已經送件了，再回頭思考戰略、戰術錯誤已經來不及，只能放眼這會期好好推動民生法案，讓第一階段資料審核到第二階段空白期熱度冷卻，「面對民團無差別罷免，國民黨立委們同在同一艘船上，對從前再多不滿都於事無補，只能戴著鋼盔往前衝。」藍委認為，都說狹路相逢勇者勝，但綜觀國民黨兩會期的表現，可以說是有了武力失了智力。

不可諱言，大罷免讓部分藍委面臨壓力，國民黨中央似乎也意識到問題嚴重性，因此黨主席朱立倫在一開工就喊出新會期要推動民生法案，而藍委們也紛紛在臉書上秀出過去一年在國會的成績單，無非也是要讓選民看出他們的努力。「亡羊補牢，猶未晚也」，如果罷免已是箭在弦上，藍委們從現在開始的每一步路，都要謀定而後動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
孟耿如神隱10個月！　首露臉
台中氣爆波及澳門特警！　陸委會：符規准許來台
快訊／嘉義「2部遊覽車追撞」！　至少20人受傷
大學少25萬人！　碩專班靠「吳寶村條款」突圍
賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算
30歲女橫紋肌溶解症半夜急診　醫看「整天行程」懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

國會體檢之三／被貼小藍標籤又遭攔戰功　白拚「定錨」讓藍綠靠攏

國會體檢之二／綠溝通問題自亂陣腳　總預算案回神吹響反攻號角

國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

「柯爸」柯承發再傳命危　柯文哲凌晨趕赴新竹台大探視

川普批搶走美晶片生意　國科會主委FB發文回應

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

國會體檢之三／被貼小藍標籤又遭攔戰功　白拚「定錨」讓藍綠靠攏

國會體檢之二／綠溝通問題自亂陣腳　總預算案回神吹響反攻號角

國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

「柯爸」柯承發再傳命危　柯文哲凌晨趕赴新竹台大探視

川普批搶走美晶片生意　國科會主委FB發文回應

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

9000名美國稅務員挫咧等！川普政府計劃裁員　馬斯克執行中

孟耿如神隱10個月「首露臉」！不見黃子佼 素顏被拍0偽裝出國了

金門大霧6航班停飛！能見度僅600公尺　400旅客滯留機場

台灣燈會交通癱瘓民怨炸裂　沈慧虹：規畫再周全活動開始才是考驗

40歲以上發生率高！醫揭「泌尿道結石」4大常見原因

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

台中氣爆波及澳門特警　陸委會：符規准許來台

桃園各基層農會改選　復興區投票率84.75%最高

不節食、不運動「7天冬斷食法」！照著菜單吃就能瘦5公斤

朝聖者擠爆月台！　印度新德里車站「大規模踩踏」釀15死

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

政治熱門新聞

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

川普批搶美晶片生意　國科會主委發聲

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

美媒譴責南非逼台遷館　「不排除美國將對南非加徵關稅或實施制裁」

黃國昌輾壓蔡壁如接任主席　新北黨部籲團結

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

豈有前例？總預算遭凍結1381億元　他爆：2006年才是史上最高

更多熱門

相關新聞

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

韓國瑜18日召朝野協商總預算僵局解方　行政院擬由秘書長率隊列席

114年度總預算三讀後陷入僵局，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜日前先進行會面，之後拍板將由韓召集朝野協商。目前協商時間喬定18日舉行，據了解，行政、立法兩院近日積極討論如何讓總預算案走向好的結果，行政院預計將由秘書長龔明鑫率領相關人員列席，說明總預算窒礙難行之處。

大罷免戰場延燒　徐巧芯、許淑華臉書開戰

大罷免戰場延燒　徐巧芯、許淑華臉書開戰

豈有前例？總預算遭凍結1381億元　他爆：2006年才是史上最高

豈有前例？總預算遭凍結1381億元　他爆：2006年才是史上最高

總預算三讀還可更動？　韓國瑜點頭再協商目的曝光

總預算三讀還可更動？　韓國瑜點頭再協商目的曝光

藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

關鍵字：

國會改革仇恨總預算罷免

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

皮膚「有4異狀」＝你血糖太高了！醫：不是沒洗乾淨

陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

Rain高雄默哀10秒大S　不捨具俊曄喪妻

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

30歲女橫紋肌溶解症半夜急診　醫看「整天行程」懂了

《月薪嬌妻》山賀琴子宣布離婚！

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

設計師服務一半脫褲子！女客後頸熱熱的嚇壞

不甩警鈴！師扛柵欄讓學生隊伍過平交道

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

怪手司機囚禁KTV女員工！不舉性侵未遂

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面