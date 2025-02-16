國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

▲國民黨團在立法院休息時間進行法案討論。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲、鄭佩玟／台北報導

2024年初大選後，民進黨繼續中央執政，國會卻是三黨不過半，國民黨躍居成為第一大黨，形成朝小野大的局面。在嘗盡過去8年國會表決皆輸的慘況下，國民黨終於揚眉吐氣，所以從上會期的國會改革法案開始，接下來到《財劃法》、《憲法訴訟法》、《選罷法》修法，國民黨與民眾黨聯手，一路表決輾壓民進黨，過程中朝野對立逐步加劇，到了總預算審查時，藍白大砍各部會預算，致使民進黨團總召柯建銘喊出大罷免，自此罷免焦土戰就此展開。

藍委陳玉珍曾在一次訪問中坦言，過去國民黨在國會是少數，表決一千次都是輸，就算按了三天三夜表決器還是輸，但還是得按，所以當第一次在國會表決竟然贏了，真得高興到要哭了！陳玉珍的話可以具體而微反映出藍委重回國會多數的心情，那是一種終於贏了的喜悅。但這樣的喜悅，在就任滿一年後，卻是迎來無情的罷免浪潮，藍委成了民團口中欲除之而後快的人。

國會改革是爭議起始點 被外界看到論述的貧瘠

外界對於藍委仇恨值的堆疊，國會改革案是一切爭議的起始點。綠委吳思瑤最常批評的是，國民黨扼殺了委員會中心主義。過去爭議性法案都盡量在委員會中充分討論，若無共識，再送朝野協商，而一旦在委員會審查通過的法案，院會表決時也不太會被推翻。但是國會改革法案打破這個規律，因綠營堅決反對藍白的提案，當時司法委員會召委吳宗憲以民進黨立委論述一直重複等理由，在未經充分討論的情況下，便將修正案迅速送出委員會，這樣的做法讓綠委不滿，直呼是「沒有討論，沒有民主」，更在一次委員會中提出40次散會動議，但也因人數不夠，提議都失敗。

跳過委員會的討論，朝野協商也難有共識，最後就只好直接上院會表決，藍委為了避免夜長夢多，只好速戰速決，在院會故技重施，祭出停止討論動議，種種的做法激起綠營支持者青鳥不滿的情緒，圍攻立法院。

現在回頭看，藍白挾國會多數，一路將油門踩到底，忽略與社會對話的重要性，卻只是贏得短暫勝利，民進黨府、院、黨團、監院四路並進，聲請暫時處分與釋憲，最後攸關國會改革的立法院職權法，被憲法法庭判決多數違憲，藍營曾揚言，還要再繼續修法，也是雷聲大雨點小。國會改革成曇花一現，所有修法回到原點，卻也讓外界看到藍營薄弱的論述能力，而綠營更是食髓知味，自此以後釋憲成了手中利器。

除了國民黨「沒收討論」爭議外，此屆的新科立委佔多數也是原因之一。在全部113席立委中，新任立委就有54席，其中，34席都是國民黨籍。對於不熟悉立院生態、不了解議事攻防的他們來說，只好跟著「黨團意志」走，而國民黨團總召傅崐萁，個人特質鮮明，只要他認為對的、想做的事，絕對勇往直前，但這樣的作風不僅讓黨團立委「跟隨」的辛苦，也讓國民黨負面聲音越來越多。

一名資深國會助理以過去曾任黨團總召的曾永權及林鴻池為例，兩人當時在任時國民黨也是國會最大黨，但對於推動法案比較不會讓人覺得過於衝動，當與民進黨意見有衝突時也比較願意去溝通，加上當時的院長是王金平，「王金平沒這麼愛表決」，因此很多衝突都在爆發前就已澆滅。但現在的黨團不一樣，許多法案決策圈過於小，甚至很多法案的決策「只在傅崐萁的腦子裡」，黨團推完法案後，黨中央及智庫才知道，即便後續要滅火，也來不及了。

傅崐萁強勢作風是兩面刃 有人擔憂有人認同

不過傅崐萁的強勢主導，在某些藍營人士眼中不見得是壞事。就有藍營人士認為，國民黨過去給人「溫良恭儉讓」形象，過去第9、第10屆等於是「被民進黨壓著打」，當時想要推動很多法案也推動不了，「現在國民黨等於是回饋選民的時候了」。記得第一次國民黨表決通過時，就有藍委激動表示「感動得熱淚盈眶」，可想而知國民黨被壓著打8年，現在終於吐了心中怨氣了。一位藍委也形容，國民黨成為國會多數後，藍營選民期待高，過去民進黨通過的不合理法案，例如軍公教年金改革等，都希望國民黨能翻案，所以傅崐萁的作風雖然讓有些人不認同，但對於深藍支持者來說，「可能也只是剛好而已」。

傅崐萁的作風確實是兩面刃，藍營一開始的「過於樂觀」、「衝太快」，以為「我多數，想怎樣就怎樣」，導致反作用力一一呈現，只知挾多數優勢，不斷的表決表決，完全不顧社會輿論，到最後反而搞得自己灰頭土臉，有些立委自恃選區藍大於綠，可以面對受傷，但有些新科立委則未必禁得起這樣的衝撞。

此外，提出過多爭議法案也是藍營被外界質疑的地方。一位國會法案助理無奈直言，「黨團開闢的戰場真的太多了」，常常一個法案提案沒完成，下一個法案就接著來，辦公室成員甚至來不及做功課，只能草草將提案送出。

該助理也提到，過去黨團要推動法案時一定是跟著黨中央文傳會，以及智庫方向走，兩方設定好推動法案的主軸後，就會開始做「教案」給立委，不管是輿論攻防，或是教育訓練，黨中央及智庫都有一套做法。

一名藍委直言，國民黨沒有意識到後勤的重要性，以為戰場就在立法院而已，從一開始的國會改革法案要闖關時，民進黨在議場內的所有作為終極目標都不是阻擋法案通過，而是為了輿論戰在準備，因此國民黨一直處在挨打的狀態，主導議題的都是民進黨。

面對這樣的失分，藍委直言，要改善攻守的狀態其實國民黨是有主導權的，能主導立法院要進行什麼議題的是國民黨，黨團應該要與黨中央充分溝通，讓黨中央知道黨團的下一步，如此黨中央的資源能夠在立法院發動議題前提前準備好論述、圖卡以及民進黨可能的攻擊論點。

有了武力失了智力 罷免戰藍委壓力大

至於罷免潮「最後一根稻草」的總預算，曾跑過多年立法院的記者都知道，總預算「枯燥乏味」，外界不關注外更不會感興趣，但這次民進黨逕行將個別立委提案拉出來後大做文章，比如國民黨立委陳玉珍以公視報導偏頗、竄改歷史為由，提案刪除文化部對公視捐助23億元預算案，就此引起軒然大波。藍營人士感嘆，國民黨團缺乏經驗跟危機意識，嘲笑民進黨立院黨團總召柯建銘在朝野協商冗長念經、杯葛協商的同時，沒有發現柯故意以此讓國民黨陷入3千個預算案海裡，就算最後撤案，仍止不了輿論怒火。

藍委表示，黨團輕忽總預算案的後座力，民進黨搬出「砍社福」、「砸體育」、「凍健保」的簡單圖卡就可以輕易渲染民眾仇恨情緒，猶如當年「在怎麼野蠻」系列的翻版，一旦社會輿論定型，國民黨再怎麼解釋說，已撤案、或是刪減幅度縮小，仍被操作成是受了壓力才做的修改。

面對這次的罷免潮，有藍委認為，現在連署書都已經送件了，再回頭思考戰略、戰術錯誤已經來不及，只能放眼這會期好好推動民生法案，讓第一階段資料審核到第二階段空白期熱度冷卻，「面對民團無差別罷免，國民黨立委們同在同一艘船上，對從前再多不滿都於事無補，只能戴著鋼盔往前衝。」藍委認為，都說狹路相逢勇者勝，但綜觀國民黨兩會期的表現，可以說是有了武力失了智力。

不可諱言，大罷免讓部分藍委面臨壓力，國民黨中央似乎也意識到問題嚴重性，因此黨主席朱立倫在一開工就喊出新會期要推動民生法案，而藍委們也紛紛在臉書上秀出過去一年在國會的成績單，無非也是要讓選民看出他們的努力。「亡羊補牢，猶未晚也」，如果罷免已是箭在弦上，藍委們從現在開始的每一步路，都要謀定而後動。