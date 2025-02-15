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色設計師服務一半脫褲子！女客感覺「後頸熱熱的」嚇壞報案

▲▼理髮店,美髮店,美容美髮,染髮,剪髮,燙髮,沙龍。（圖／示意圖／pixabay）

▲美髮師趁著幫女客按摩的機會，偷偷掏出生殖器，觸碰女客的後頸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名美髮師阿勇（化名）2023年某月替顧客小芸（化名）服務，沒想到他竟利用按摩的機會，偷偷掏出生殖器，觸碰小芸的身體部位，嚇得小芸報警處理。新竹地院審理後，依照強制猥褻罪，判阿勇8個月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿勇是新竹某間髮廊的設計師，2023年10月間顧客小芸到訪，他眼見小芸頗有姿色，竟利用頭皮護理、按摩的機會，偷偷掏出生殖器，再用生殖器觸碰小芸的身體部位。

由於過程中阿勇的身體大幅度擺動，加上小芸感覺後頸被「熱熱軟軟」的物體觸碰到，覺得不像是手指，感到相當害怕，但又不敢轉頭去看，只能稍微移動身體來躲避。

▲髮廊,護髮,保養,頭髮,。（圖／unsplash）

▲美髮師趁著幫女客按摩的機會，偷偷掏出生殖器，觸碰女客的後頸。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

對此，阿勇落網時辯稱，有些客人需要比較重的力道，所以身體會向前傾，當時他的褲子正好掉下來，所以才用左手把褲子往上拉，且左側的衣服陷進去，才會把衣服拉出來。此外，阿勇還說，因為當時很熱，所以才會把衣服拉起來擦汗。

不過，監視器畫面當中，確實拍下了阿勇下半身部分裸露、下半身向前頂，以及右手放在生殖器前方等動作，直到有其他人進入該空間才恢復正常。

雖然阿勇一度狡辯，不過後來坦承犯行，並與小芸調解成立，小芸也願意給予緩刑的機會。新竹地院法官審理後，依照強制猥褻罪，判阿勇8個月有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，且判決確定起一年內，須向公庫支付5萬元，還要接受2場法治教育課程，全案仍可上訴。

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設計師美髮師按摩

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