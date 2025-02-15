傳完照片秒失聯！新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死38傷慘劇，其中一名24歲姜姓男樓管傷勢嚴重，住進加護病房治療中。對此，台中榮總院長傅雲慶說明，姜男因腦水腫等，導致腦壓變高，在經過積極用藥後，腦壓順利下降，並且也已於昨日恢復意識，目前院方對於病情審慎樂觀。

▲台中榮總傅雲慶院長說明姜姓樓管傷勢。（圖／記者白珈陽翻攝）

傅雲慶說明表示，姜男為新光三越11樓樓管，案發前10分鐘還曾傳照片給他的二姊，表示很興奮，沒想到10分鐘後便失去聯繫，而他被送到醫院後有嚴重頭部外傷、多處骨折，且呼吸不順，在急診室就備緊急插管，另電腦斷層後又發現他顱骨眼眶、右顳骨，以及頸椎第五、第七節骨折，還有兩側顱內出血。

▲新光三越旁樹下出現菊花花束。（圖／記者陳以昇攝）

傅雲慶說，當時姜男出血狀況不多，不需要緊急開刀，因此送進加護病房觀察，不過晚間他就因腦水腫導致腦壓升高，正常指數應在15以下，但他飆高到25，院方緊急替他開刀裝入顱內壓監視器，並積極用藥後，目前順利將腦壓降至13、14，姜男也於昨晚順利清醒，但因較激動，院方先給予鎮定劑讓腦細胞休息，預計下周一、二會停藥讓他恢復。

傅雲慶表示，姜男恢復狀況審慎樂觀，但神經功能需要完全清醒才能百分之百判斷，具體的復原狀況仍要多等幾天。

另外，總統賴清德今也前往探視，姜男母親擔心兒子未來無法工作，賴清德則回應，已有交代市府，希望能和新光三越公司保障傷患者未來的工作權，並且給予復健時間，至於醫療的部分，榮總將會儘全力協助醫治。