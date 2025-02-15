　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳完照片秒失聯！新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死38傷慘劇，其中一名24歲姜姓男樓管傷勢嚴重，住進加護病房治療中。對此，台中榮總院長傅雲慶說明，姜男因腦水腫等，導致腦壓變高，在經過積極用藥後，腦壓順利下降，並且也已於昨日恢復意識，目前院方對於病情審慎樂觀。

▲▼ 台中榮總傅雲慶院長 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中榮總傅雲慶院長說明姜姓樓管傷勢。（圖／記者白珈陽翻攝）

傅雲慶說明表示，姜男為新光三越11樓樓管，案發前10分鐘還曾傳照片給他的二姊，表示很興奮，沒想到10分鐘後便失去聯繫，而他被送到醫院後有嚴重頭部外傷、多處骨折，且呼吸不順，在急診室就備緊急插管，另電腦斷層後又發現他顱骨眼眶、右顳骨，以及頸椎第五、第七節骨折，還有兩側顱內出血。

▲▼新光三越旁樹下出現菊花花束。（圖／記者陳以昇攝）

▲新光三越旁樹下出現菊花花束。（圖／記者陳以昇攝）

傅雲慶說，當時姜男出血狀況不多，不需要緊急開刀，因此送進加護病房觀察，不過晚間他就因腦水腫導致腦壓升高，正常指數應在15以下，但他飆高到25，院方緊急替他開刀裝入顱內壓監視器，並積極用藥後，目前順利將腦壓降至13、14，姜男也於昨晚順利清醒，但因較激動，院方先給予鎮定劑讓腦細胞休息，預計下周一、二會停藥讓他恢復。

傅雲慶表示，姜男恢復狀況審慎樂觀，但神經功能需要完全清醒才能百分之百判斷，具體的復原狀況仍要多等幾天。

另外，總統賴清德今也前往探視，姜男母親擔心兒子未來無法工作，賴清德則回應，已有交代市府，希望能和新光三越公司保障傷患者未來的工作權，並且給予復健時間，至於醫療的部分，榮總將會儘全力協助醫治。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
澳門2死親友團搭帳棚招魂！大批保全撐傘圍人牆　哀戚搖鈴聲頻響
台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂
飛機延誤！南韓空姐打開逃生門　「爬上機翼」打卡拍美照
蔡康永「活下來的人有一個任務」沉默8天首發聲
傳完照片秒失聯！新光三越24歲樓管「頭部重創」醒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

送2歲童就醫4分鐘狂飆4.4K　一路狂喊「在救人」行車記錄器全紀錄

澳門2死親友團搭帳棚招魂！大批保全撐傘圍人牆　哀戚搖鈴聲頻響

1歲娃遇見卡比獸「興奮到跌倒」擦藥喊痛　警遞糖果她笑了

傳完照片秒失聯！新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

失聯移工情人節被逮　「不想分離」妻抱2歲兒自首一起遣返

泰籍移工變大毒梟！盆栽藏億元海洛闖關被逮　2人下場曝光

小貨車轉彎！中巴2輪離地衝過來「翻車4人傷」　驚悚畫面曝光

快訊／碎屍案打撈第10天！警出動水下攝影機　再尋獲人體組織

快訊／高雄捷運列車故障！鳳山西－大寮單線通行　月台人潮塞爆

緊鄰新光氣爆！大遠百生意變差「停車場超空」　鼎泰豐客人少一半

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

送2歲童就醫4分鐘狂飆4.4K　一路狂喊「在救人」行車記錄器全紀錄

澳門2死親友團搭帳棚招魂！大批保全撐傘圍人牆　哀戚搖鈴聲頻響

1歲娃遇見卡比獸「興奮到跌倒」擦藥喊痛　警遞糖果她笑了

傳完照片秒失聯！新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

失聯移工情人節被逮　「不想分離」妻抱2歲兒自首一起遣返

泰籍移工變大毒梟！盆栽藏億元海洛闖關被逮　2人下場曝光

小貨車轉彎！中巴2輪離地衝過來「翻車4人傷」　驚悚畫面曝光

快訊／碎屍案打撈第10天！警出動水下攝影機　再尋獲人體組織

快訊／高雄捷運列車故障！鳳山西－大寮單線通行　月台人潮塞爆

緊鄰新光氣爆！大遠百生意變差「停車場超空」　鼎泰豐客人少一半

統一企業商標申請連6年奪冠　騰訊控股蟬聯外國榜首

大罷免戰場延燒　徐巧芯、許淑華臉書開戰

送2歲童就醫4分鐘狂飆4.4K　一路狂喊「在救人」行車記錄器全紀錄

最新！《哪吒2》超越《復仇者聯盟》　票房破110億！導演餃子分潤曝光

澳門2死親友團搭帳棚招魂！大批保全撐傘圍人牆　哀戚搖鈴聲頻響

澤倫斯基警告：若美不繼續軍援　烏克蘭將面臨「艱難生存戰」

「黃燈急煞被追撞」該不該加速衝？PTT炸鍋　警方給答案

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

新加坡機場太狂！過境可使用泳池　免入住就能用

歐陽妮妮坐完月子「淚訴被一隱疾纏上」！情人節發高燒 近況照外洩

女樓管「下月辭職」遇死劫！ 櫃哥男友崩潰 #台中 #氣爆

社會熱門新聞

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

新光三越氣爆！鄰居阿嬤為一事破封鎖線求償

即／北市單車騎士路口遭砂石車輾過　當場死亡

新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

即／台3線嚴重車禍！麥拉倫失控衝民宅「整輛撞爛」

即／豐原系統櫃工廠大火！警消灌救中

澳門七口遭砸「另一視角」曝！聽氣爆聲已來不及逃

52歲乘客高鐵上無呼吸心跳！男大生救回他

新光三越氣爆　300多名員工「帶薪休假」

女直播主連2天氣爆現場賣產品兼講進度

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S喪姊14天發文了！

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

Toyz入獄9月「篠崎泫情人節中空」穿超辣

林森北傳啪啪聲　九把刀遭婦「凝視」

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

情侶搭車到新光三越！司機一聽原因直接退錢

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

新光三越氣爆！鄰居阿嬤為一事破封鎖線求償

更多

最夯影音

更多

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面