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衣索比亞發生規模6地震！深度僅10公里　150km外也感受強烈搖晃

▲▼衣索比亞中部在當地14日晚間11時28分發生規模6強震。（圖／翻攝自USGS）

▲衣索比亞中部在當地14日晚間發生規模6強震。（圖／翻攝自USGS）

記者葉睿涵／編譯

美國地質調查局（USGS）與歐洲地中海地震中心（EMSC）證實，衣索比亞中部在當地14日晚間11時28分發生規模6強震，震央位於默特哈拉（Metahāra）東北約6.4公里處，深度僅10公里左右。目前，當局尚無接獲有關人員傷亡或財產損失的通報，但當地居民對可能的後續影響表示擔憂。

《紐約時報》等外媒引述USGS資料指出，這起地震發生在衣索比亞人口最稠密的歐羅米亞（Oromia）地區附近，當地屬於地震與火山活動頻繁的區域。自去年12月以來，歐羅米亞及鄰近的阿法爾（Afar）地區已經歷多次地震與火山活動，導致數千名居民撤離，並造成廣泛的基礎設施破壞。

近期，當地火山活動持續活躍，地震學家已觀察到多次小型地震，並警告火山可能進一步噴發。地震發生後，不少網友都在社群平台X上對災民表達關切與支持，部分當地居民也表示感受到強烈震感，就連遠在震央約150公里外的首都阿迪斯阿貝巴（Addis Abäba）也感受到了強烈晃動。

儘管衣索比亞官方至今尚未發出重大警報，但地震學家強調，當局目前仍在評估地震影響，未來可能會根據更多數據對震級修正。由於當地的地殼活動活躍，專家建議居民保持警覺，並關注後續餘震及潛在的火山噴發風險。

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