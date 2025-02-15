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震撼彈！　郭明錤：輝達GB300可能不採用超級電容

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

近日，市場傳出超級電容有望成為輝達GB300伺服器的標配，不過天風國際證券分析師郭明錤最新曝料，輝達GB300 NVL72可能不會採用超級電容，讓相關概念股的前景蒙上了一層陰影。

輝達目前正積極推進GB300伺服器的布局，計劃在第三季推出市場。之前傳出GB300將把備援電池（BBU）和超級電容納入標配。超級電容目前僅有日本武藏精工旗下的武藏能源和中國的錦州凱美能源在供應。

不過郭明錤在X平台上發文表示，根據最新的供應鏈調查，輝達在GB300 NVL72機櫃的設計中，已因技術和量產問題移除了超級電容托盤。他指出，輝達目前尚未提出明確的替代方案，這一變化可能會影響市場對超級電容供應商武藏在未來AI伺服器事業上的預期。

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