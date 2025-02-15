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國人受騙赴「5高風險國」淪豬仔！內政部加強查緝、電子機票加警語

▲內政部持續強化打擊東南亞詐欺犯罪，提供旅外受害國人必要協助。（圖／內政部）

▲內政部持續強化打擊東南亞詐欺犯罪，提供旅外受害國人必要協助。（圖／內政部，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有鑑於國人被以找工作或免費招待旅遊誘騙到東南亞從事詐欺工作的事件愈來愈多，內政部部長劉世芳13日主持跨部會會議，針對越南、泰國、緬甸、柬埔寨、寮國等五大高風險國家，要求移民署及航空警察局加強入出境宣導，提高旅客警覺，並設置示警機制，以勸阻可能遭誘騙的國人。

劉世芳指出，自2022年起，台灣曾發生多起國人遭誘騙脅迫赴柬埔寨詐騙園區的案件，政府各部會與國際執法機構通力合作，就預防、勸阻、救援、究辦四大面向積極應對，已使國人遭脅迫至柬埔寨的案件有所減少。

然而，詐騙手法不斷翻新，跨境詐欺集團轉往緬甸、寮國等地發展，近期更頻傳國人遭騙赴泰國旅遊或工作，進而受困泰緬邊境及緬甸，顯示此類詐欺行為仍具嚴重威脅。

▲內政部持續強化打擊東南亞詐欺犯罪，提供旅外受害國人必要協助。（圖／內政部）

為應對此情況，內政部在跨部會會議中提出更周全的防制措施。針對近期較常發生國人受困案件的越南、泰國、緬甸、柬埔寨、寮國等五大高風險國家，要求移民署及航空警察局加強入出境宣導，提高旅客警覺，並設置示警機制，以勸阻可能遭誘騙的國人。

同時，內政部鼓勵國人下載外交部「旅外安全指南」APP，以確保即時獲得當地安全資訊。另外，交通部將協調航空公司加強各項示警作法，於電子機票加註警語，並向旅客發送防詐宣導圖卡等，以提醒國人留意詐騙風險。

內政部將依據人口販運防制法、刑法及詐欺犯罪危害防制條例，持續強化打擊此類犯罪。除了深化與國際執法機構的合作外，內政部也將與非政府組織及台商組織合作，加速救援旅外受害國人，提供必要協助，呼籲國人提高警覺，避免輕信不明工作機會，對於陌生求職或旅遊邀約，應謹慎查證，如發現可疑訊息，可立即向內政部、移民署或警方通報，共同防範詐騙集團的不法行為。

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