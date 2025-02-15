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早餐店接到「鬼來電訂餐」破案！靈異文觸及百萬　網：洋蔥好大

▲▼作者路邊攤曾在臉書發表靈異短篇故事〈早餐店阿姨什麼都記得住〉觸及高達120萬，如今他改編作品，推出同名新作小說作品集。（圖／Facebook「鬼話連篇路邊攤」）

▲作者路邊攤曾在臉書發表靈異短篇故事〈早餐店阿姨什麼都記得住〉觸及高達120萬，如今他改編推出同名小說作品集。（圖／Facebook「鬼話連篇路邊攤」）

記者林育綾／綜合報導

PTT爆文作者路邊攤曾創作靈異短篇故事〈早餐店阿姨什麼都記得住〉，描述早餐店阿姨靠著過人的記憶力，因為一張訂單而破解一樁命案，當時在臉書觸及高達百萬，許多網友紛紛讚「好棒的故事！」、「鬼故事怎麼洋蔥這麼大顆」如今推出同名小說作品集，也將該篇作品改編收錄。

作者路邊攤曾在臉書發表靈異短篇故事〈早餐店阿姨什麼都記得住〉，觸及高達120萬，如今他改編作品，推出同名新作小說作品集《早餐店阿姨什麼都記得住：早安，今天的鬼故事加點洋蔥嗎？》，以台灣早餐店為背景，透過老闆娘玉蓁驚人的記憶力，結合一則又一則靈異故事、社會議題，連結了讀者的在地情感，並描繪日常的深刻情感。

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當時故事在臉書PO出後，網友紛紛按讚留言「我讀一半就哭到眼前一片模糊⋯⋯！」、「本來以為恐怖，結果是洋蔥，讓人眼眶發熱⋯⋯。」、「好可惡！劇情迭起又溫暖，像洗了一場三溫暖。」

而改編後的作品，後座力也依然強大，老闆娘玉蓁因為接到一通「鬼來電早餐訂單」，但一個上午過去後，餐點依然無人領取，她靠著訂單上的項目、電話，辨認出客人，最終破解了一樁命案。

作者路邊攤從2006年起陸續在網路發表恐怖短篇故事，成為PTT Marvel版熱門爆文作者，擁有百萬人氣。也曾獲鏡文學2017年度人氣作者，作品 《死亡樹海》入圍第10屆電視劇本創作獎，合作擔任2024年真人真事改編電影《鬼天廈》編劇。

▲▼作者路邊攤曾在臉書發表靈異短篇故事〈早餐店阿姨什麼都記得住〉觸及高達120萬，如今他改編作品，推出同名新作小說作品集。（圖／三采文化）

▲路邊攤新作小說作品集。（圖／三采文化）

新書《早餐店阿姨什麼都記得住》由三采文化發行，去年底在試讀連載時，就已累積超過5千位讀者敲碗預購，除了收錄3篇爆文擴寫，還有3篇獨家創作。一位技藝驚人的老闆娘、熱心的廚師同事、看得見阿飄的陽光男店員，帶出一則則充滿洋蔥的靈異鬼故事。

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