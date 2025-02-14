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開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

新北市一名王姓女子誤將車子開進人行地下道，又因拖吊廠商失誤，導致車輛下滑更多。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新北市樹林區14日發生一起離奇交通事故。一名63歲的王姓女子開車行經長壽街，疑似對路況不熟，誤以為前方是正常道路，便直接開進人行地下道，導致車輛卡在出口動彈不得。王女見狀驚慌不已，先行下車脫困，未料接下來的救援過程，卻讓她的愛車遭遇更悲慘的命運。

警方獲報後趕抵現場，發現王女的車輛後輪懸空，整輛車前端陷入地下道入口，無法自行駛出。拖吊車隨後趕來協助，現場也拉起警示線，避免影響交通。沒想到，救援過程中發生意外，拖吊車在拉起車輛時疑似操作不當，車子竟然失控滑落，從原本卡住的入口一路摔向地下道底部，發出巨大聲響。王女當場看傻，原本只是誤闖受困，結果愛車竟「二度受害」，損傷更加嚴重。

從現場曝光的畫面可以看到，王女的車輛緩緩右轉進入地下道，車尾瞬間翹起，整輛車被卡在入口處。正當大家以為拖吊車能順利排除障礙時，車輛卻突然滑落，重重摔進地下道內部，目前王女的車輛已順利被拖出。

警方表示，事故發生後，王女並未受傷，現場也沒有其他人員受害，拖吊公司則正在檢討救援過程中的失誤。至於王女為何會誤闖地下道，警方將進一步調查。


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