農曆年後第一個花季！2025桃園魯冰花季228龍潭登場　

▲2025桃園魯冰花季228龍潭登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政14日出席於市府舉行的「2025魯冰花季」啟動記者會表示，於龍潭區舉行的魯冰花季，深受歡迎，今年更特別擴大魯冰花的種植範圍，由過去的10公頃增加至12公頃，打造更壯觀的魯冰花海；同時配合「小龍年遊大龍門」的旅遊品牌，於龍潭區規劃5大主題園區與6條特色遊程，讓遊客感受客家茶鄉的獨特魅力。

張市長談到，魯冰花季是農曆年後的第一個花季，也是龍潭區重要的花季活動，結合龍潭獨特的丘陵景觀與茶鄉風貌，讓桃園的山水美景更顯迷人。客家文學大師鍾肇政先生曾以《魯冰花》這部經典小說，刻劃出客家人勤奮樸實的精神，也讓魯冰花成為客家文化的重要意象。

桃園的魯冰花主要種植於客家聚落，涵蓋大北坑、三洽水等地，一直是許多遊客喜愛的賞花景點，今年花季適逢228連假，誠摯邀請市民朋友於連假期間來到龍潭，一同感受這片土地的自然魅力與人文風情。

市府客家局表示，位於大龍門觀光廊帶的龍潭大北坑，不僅是全臺最早種植魯冰花的地區，也是著名的茶產業重鎮，周邊更有許多知名觀光景點與客家美食餐廳。今年魯冰花季的賞花範圍涵蓋大北坑、三洽水社區及臺灣客家茶文化館，並於5大主題圈區規劃許多如客家茶席品茗、粢粑手作、採茶、茶館探險闖關等客家文化體驗活動。

▲高原社區的艾草饅頭及系列有「艾」產品，廣受歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

為進一步推廣桃園客庄觀光旅遊，今年魯冰花季也推出6條魯冰花主題小旅行，邀請大家在春天時分到訪龍潭漫遊金色花海、走讀茶文化館、茶廠巡禮，並與在地創生團隊及社區一同體驗茶農便當和植物槌染平安絭等多個特色遊程，體驗桃園滿滿的客庄人文風情。2025年魯冰花季將於2月28日至3月7日舉行，更多活動詳情，可至「2025魯冰花季」官網（網址：https://hakkadata.tycg.gov.tw/20076/）及「魯冰花季-客庄生活 美學 文化復興事」臉書粉絲團（https://tinyurl.com/2yongq7r）查詢。

包括：市議員徐玉樹、農業部農村發展及水土保持署台北分署秘書郭炳榮、市府客家局長范姜泰基、勞動局長李賢祥、農業局副局長黃玉詩、龍潭區長鄧昱綵、桃園區副區長邱創正、桃園市客家文化基金會董事王介禧、黃玉琴、邱晨睿、監察人李建榮、桃園市三水社區發展協會理事長游芳玲、桃園市高原社區發展協會理事長張善進、桃園市大北坑農村發展協會理事長陳嘉慶等均一同出席。