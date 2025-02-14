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中國女留學生加州遇害　私生活引熱議！美警公布兇嫌照

中國女留學生在加州遇害，「豪放生活性愛照」引熱議！美警公布兇嫌照片。（翻自X平台+《加國無憂》）

▲中國女留學生在加州遇害。（圖／翻自X平台+《加國無憂》）

圖文／鏡週刊

23歲中國女留學生莊夢涵（Menghan Zhuang，音譯），在本月4日被室友發現陳屍加州洛杉磯縣住處，警方初步認定是一起謀殺案，並在13日召開記者會，公布凶嫌容貌。

莊夢涵於4日遇害，在家中身亡，後被室友發現報警。這起命案曝光後，隨即引發中國網友熱議，網友就發現，莊女生前的生活照，都經常和一名白人男子一起拍攝，而且經常上傳做出大膽動作的照片，當中還包括誇張SM性愛照。此外，她先前也曾向網友抱怨，一度被該名白人男友暴力相向，因此有不少網友第一時間都認為，殺人凶手極有可能就是這名白人男子。

莊女經常曬出與白人男友的恩愛照。（翻自X平台+《加國無憂》）

▲莊女經常曬出與白人男友的恩愛照。（圖／翻自X平台+《加國無憂》）

不過警方在記者會上指出，殺害莊女的並非白人男友，而是一名亞裔男子。警方稱其為莊女的「男性同伴」，由莊女自行帶他進公寓，事發後他從窗戶爬出來，因此警方認定他涉嫌重大，並公開他的面容。

洛杉磯縣警察局凶殺案調查組負責人莫迪卡（Michael Modica）表示，莊女是加州藝術學院四年級學生，持學生簽證來美，已在美國生活3年半。莫迪卡表示，這起謀殺案不是隨機的暴力行為，莊女認識嫌疑人。另外洛杉磯縣也將懸賞2萬美元，以獎勵提供相關線索者。

驚方公布殺害莊女的嫌犯影像。（翻自X平台+《加國無憂》）

▲警方公布殺害莊女的嫌犯影像。（圖／翻自X平台+《加國無憂》）

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