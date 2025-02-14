快訊／台中透天宅突起火竄濃煙　勇消搶救驚見1男燒成焦屍

▲▼豐原民宅中午發生惡火，屋內驚見一具男焦屍。（圖／民眾提供，下同）
記者鄧木卿／台中報導
台中市豐原區博愛街309巷一棟兩層樓鐵皮屋住宅，中午1點54分起火，消防人員趕赴搶救，警方也出動15人協助周邊交通管制，火勢撲滅後，在屋裡發1具男性焦屍，年約60歲，身份待查，而火場仍持續悶燒，詳情有待事後釐清。
警消出動消防車30輛、消防人員63人立即前往佈線搶救，火勢在3點25分撲滅，建物1樓發現一具男屍，身體碳化明顯死亡，燃燒面積約120平方公尺，詳細起火原因待查。
▲▼豐原民宅中午發生惡火，屋內驚見一具男焦屍。（圖／民眾提供，下同）
記者鄧木卿／台中報導
台中市豐原區博愛街309巷一棟兩層樓鐵皮屋住宅，中午1點54分起火，消防人員趕赴搶救，警方也出動15人協助周邊交通管制，火勢撲滅後，在屋裡發1具男性焦屍，年約60歲，身份待查，而火場仍持續悶燒，詳情有待事後釐清。
警消出動消防車30輛、消防人員63人立即前往佈線搶救，火勢在3點25分撲滅，建物1樓發現一具男屍，身體碳化明顯死亡，燃燒面積約120平方公尺，詳細起火原因待查。
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