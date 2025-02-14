快訊／台中透天宅突起火竄濃煙　勇消搶救驚見1男燒成焦屍

一名23歲王男家境富裕，家中有大量房屋收租，衣食無缺，但王男迷上成人露點直播，想「抖內」給美女直播主，遭家中反對，王男竟起歪念，當起假賣家賣商品，甚至前陣子熱門的「周杰倫演唱會門票」也被他拿來詐騙，2年間進帳20多萬元，再全數抖給直播主，被依詐欺罪逮捕起訴。