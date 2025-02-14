手機半夜不受控「自己下單」　男子醒來傻眼：買了6萬手錶

▲陸男手機自己下單名錶。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸一名男子某天夜間突然遇到手機莫名出現螢幕全黑、震動、不受控制的情況，第二天手機雖然恢復正常，但他發現自己的信用卡被盜刷，手機自己買了一支價值1.5萬元（人民幣，下同；約合新台幣6.7元）的手錶，讓他嚇得趕快報警。

綜合陸媒報導，大陸警方調查發現，該信用卡竟在境外有一筆消費，事主張先生的錢被支付到泰國一家免稅店，買了一塊1.5萬元的手錶。

根據提貨單上的資訊，警方發現手錶被一名職業帶貨人張某帶回大陸，並第一時間把手錶用快遞送走了。根據張某及同夥的資金去向，警方挖出一個境內外勾結、盜刷信用卡犯罪的犯罪鏈，涉及70多人、金額約1000萬元。

報導指出，這是一個以電詐方式境外盜刷、大陸境內銷贓的犯罪團夥，團夥成員分工明確，首先，上游的犯罪嫌疑人先獲取受害者的信用卡資訊，並在境外的購物網站或免稅店進行無卡綁定後消費。

接著，職業背貨人將消費的商品從境外帶到大陸境內；張某等人接收商品後銷贓變現；最後，所得資金轉化為虛擬貨幣後團夥分贓。

報導指出，手機主人張先生之所以無法控制手機，是因為曾點過帶有病毒的連結，導致手機中了木馬病毒，繼而被犯罪團夥遠程操控。