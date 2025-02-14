讀60萬字哪吒原著後　DeepSeek竟可推理出逾4000條人物關係

▲DeepSeek推理出哪吒原著的4794條人物關係。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸動畫電影《哪吒 2》爆紅，有陸媒就嘗試將近60萬字的《封神演義》和《武王伐紂平話》灌給DeepSeek R1模型，五個小時後，它計算並繪製出了一張包含1126個節點、4794條關係線的封神宇宙人物關係網。這意味著，DeepSeek在處理複雜的關係、邏輯上很具潛力。

《澎湃新聞》利用DeepSeek 推理人物關係，並將工作流程主要分成兩步驟。第一，使用開源模型對封神演義原著文本進行向量化。簡單來說，人工智慧大模型的核心，是將文字、圖片在內所有形式的資訊，處理成數據。

而文本向量化，簡而言之是把文字變化成數字，讓大模型能更高效地對文本展開分析、檢索、推理等，有效降低幻覺問題的出現 。

▼DeepSeek提示詞截圖。

第二，DeepSeek對60萬字消化完畢之後，在它大模型本有的智慧基礎上，建立了對封神原著的理解，就好像擁有了一個封神知識庫。如此一來，DeepSeek在推理人物關係時就有了依據。

比如，在講到李靖發現哪吒的行宮時，DeepSeek在閱讀原文後會先理解故事情節，再根據人物的互動方式去建立人物之間可能的關係。

因為DeepSeek讀得夠細，還會識別出同一組人物在不同時期的不同關係。比如李靖和哪吒開始是父子關係，在李靖被哪吒追殺時會變成敵對關係。DeepSeek在判斷哪吒和李靖的敵對關係時，參考的文本也非常有代表性：「哪吒只氣得面如火發，恨不得吞了李靖才好。」

▼DeepSeek思考過程截圖。

在《封神演義》原著的人物關係提取過程中，《澎湃新聞》還對比了ChatGPT 4o和DeepSeek R1的效果，DeepSeek R1所發現的節點和關係數量更多，重複也更少。

在有原著參考的情況下，DeepSeek還能回答一些更有深度的問題。比如提問「根據《封神演義》書本原著，哪吒與李靖的關係塑造方式，反映出《封神演義》什麼樣的精神主旨？」

DeepSeek回答，「哪吒與李靖的衝突本質是：1、天命意志與世俗倫理的碰撞；2、個人修行與宗法制度的調和；3、因果業力與封神使命的交織。這三點共同構成《封神演義》『以劫證道，替天封神』的核心主旨。」