　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三年超徵1.3兆元！　藍盼修《預算法》：收稅超過20%政府就要發錢

▲▼國民黨團召開 只許政府亂花錢 不許人民小確幸 記者會 王鴻薇 賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「只許政府亂花錢 不許人民小確幸」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團日前喊話普發1萬元，但財政部表示，稅課收入執行優於預期，應優先減少舉債及增加還本，並說明，政府舉借3,845億元，還債3960億元，不宜將普發現金常態化。國民黨團今(14日)召開記者會指出，民進黨政府三年共超徵1.3兆元，還債僅3千多億元。為了讓普發現金法制化，國民黨團本會期將推動《預算法》第八十一條之一修正案，讓超收稅款超過原訂的20%，政府就要還稅於民，不要每次讓人民像乞丐般跟政府討錢。

書記長王鴻薇表示，去年超徵稅收5,283億元，累積過去三年總共超徵1.3兆元，但行政院還債僅3千多億元，剩下的錢跑去哪裡了？財政部不斷強調超徵稅收要優先還債，但這麼多年從未看到財政部提出「減債計畫」，超徵稅收的錢跑到哪裡呢？

藍委賴士葆指出，110年度到113年度，政府總共超徵1兆3千多億元，只有還債3千多億元。昨日財政部發出新聞稿指出，政府舉債總共減少3,845億元，在總預算編列3,960億元還債。賴士葆質疑，按照財政部的算法，還有5千多億元跑去哪裡呢？賴士葆嚴正指出，財政部的算法是錯誤的。

賴士葆說，年度總預算已經編列還債，財政部新聞稿提到還債3960億元，指的是年度編列還債的預算，國民黨團提出的是超徵稅收，財政部怎麼可以混為一談，還債數額算兩次？事實上，根據財政部資料，110年度預算要還債850億元，決算時還了1200億元，多還了350億元；四年下來，財政部多還了1,248億元，而四年稅收超徵高達1兆8,707億元。

賴士葆指出，為了不能每次由立委像乞丐般跟政府要錢還給人民，於是決定法制化，在這個會期將會提出《預算法》第八十一條之一修正案，明定「該年度法定賦稅收入實徵數大於預算數至三千億元以上時，除依第七十三條規定外，應與全民共享經濟成果，還稅於民，制訂相關辦法普發現金。」簡言之，超收稅款超過原訂的20%，政府就要還稅於民，至於還多少金額，由政府來訂定。

賴士葆表示，《預算法》第八十一條之一修正案，將會是他主張優先推動的民生法案，讓普發現金法制化，同時會召開公聽會，凝聚社會共識後全力推動，讓老百姓不要再像乞丐般的伸手跟政府討錢。

▲▼國民黨團召開 只許政府亂花錢 不許人民小確幸 記者會 王鴻薇 賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
S媽喊「要上戰場」開戰汪家人！　張蘭迎戰隔空放話：要準備彈藥
一家7口2死5傷　澳門親友團飛抵台灣
網哀「全台最重要的小七倒了」　專家指原因出在土地
新光三越「12F外觀炸爛」！大型吊車到場
遊台遇劫！澳門2歲女童「頭部重創」送醫畫面曝　爸媽陪上救護車
新光三越2員工罹難…職員落淚：同事就這樣走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨員關心立委監督實權　黃國昌：2028拉下賴清德才是邁向改革第一步

朱立倫：全球關注AI戰、貿易戰　民進黨只想搞政治惡鬥

批政治獻金案「螺絲鬆」　蔡壁如：若柯文哲回來「我立即辭黨主席」

三年超徵1.3兆元！　藍盼修《預算法》：收稅超過20%政府就要發錢

上海團訪台多次被拒　蔣萬安呼籲陸委會清楚說明

2026民眾黨不缺席　黃國昌：目標全國各縣市議會成立黨團

蔡壁如爆：若陳椒華委員要來民眾黨幫忙　我是樂觀其成

藍轟大罷免花12億浪費公帑　綠營：只佔國民黨惡刪預算的0.58％

民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

成功連任「時代力量黨主席」　王婉諭喊話：重建第三勢力招牌

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

黨員關心立委監督實權　黃國昌：2028拉下賴清德才是邁向改革第一步

朱立倫：全球關注AI戰、貿易戰　民進黨只想搞政治惡鬥

批政治獻金案「螺絲鬆」　蔡壁如：若柯文哲回來「我立即辭黨主席」

三年超徵1.3兆元！　藍盼修《預算法》：收稅超過20%政府就要發錢

上海團訪台多次被拒　蔣萬安呼籲陸委會清楚說明

2026民眾黨不缺席　黃國昌：目標全國各縣市議會成立黨團

蔡壁如爆：若陳椒華委員要來民眾黨幫忙　我是樂觀其成

藍轟大罷免花12億浪費公帑　綠營：只佔國民黨惡刪預算的0.58％

民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

成功連任「時代力量黨主席」　王婉諭喊話：重建第三勢力招牌

新光三越內部士氣低落　吳昕陽發信：「沒有人是一個人孤單的」

手機半夜不受控「自己下單」　男子醒來傻眼：買了6萬手錶

黨員關心立委監督實權　黃國昌：2028拉下賴清德才是邁向改革第一步

台灣Infiniti「QX60 2.0T」官網上架！雙車型、2.0渦輪動力更省稅

大麻園火警！附近居民集體茫掉　「瘋狂傻笑」停不了

在校砍死8歲女童！學生評價女師「機車嚴厲」瞇瞇眼：很愛亂罵人

朱立倫：全球關注AI戰、貿易戰　民進黨只想搞政治惡鬥

S媽喊「要上戰場」開戰汪家人！　張蘭迎戰隔空放話：要準備彈藥

SWAG情人節鎖定台積電、輝達等科技大廠　信箱註冊最高送300萬鑽石

「戴安全帽ATM提款」車手露餡　屏東警聯手農會阻詐

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛搶命

政治熱門新聞

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

快訊／賴清德宣布擴大對美國投資、採購　促進雙邊貿易平衡

遭母硬辦對岸身分證　海軍士兵保住台灣身分

氣爆案王鴻薇挨轟「砍消防預算」真相曝　原提砍2億、現2.67億待解凍

廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風幫澄清

川普喊帶回晶片生意　賴清德：審慎應對！國防預算要拚GDP3％

LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德上火線敞廳談話

全文／賴清德回應川普　擴大對美投資、全球半導體供應鏈夥伴倡議

成功連任「時代力量黨主席」　王婉諭喊話：重建第三勢力招牌

韓國瑜同意總預算「先協商再送」　立院：收到民進黨團來函會速協商

盤點「3組罷免對決」有看頭！　矢板明夫：台灣政治出了大問題

第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

快訊／台灣成美中兩強談判棋子？　賴清德：我們是棋手！不是棋子

川普控「台奪走晶片生意」　賴清德提供應鏈夥伴倡議：跟美方溝通

更多熱門

相關新聞

民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

民進黨粉專喊「稅收沒有超徵」　黃揚明點問題：錯誤解讀鬧笑話

財政部公布113年全國稅收實徵淨額達3兆7619億，超出預算數5283億，創下歷史新高。國民黨喊話超徵應該「還錢於民」普發現金1萬；民進黨則發文表示「沒有超徵這件事」。對此，媒體人黃揚明今（14日）表示，民進黨可能要加強閱聽能力，財政部只強調「沒有違法超收」，而稅收超徵，就是因高於政府預期，連2023年的蘇貞昌都不敢否認有超徵，結果民進黨粉專解讀錯誤，只是再次鬧了笑話。

藍委提普發現金常態化　財政部急拋3點喊「不宜」

藍委提普發現金常態化　財政部急拋3點喊「不宜」

藍營喊「還錢於民」普發1萬　黃揚明曝4重點：有助降低罷免仇恨值

藍營喊「還錢於民」普發1萬　黃揚明曝4重點：有助降低罷免仇恨值

藍營拋全民普發1萬現金　李彥秀昔評稅收超徵：財政幻覺債留子孫

藍營拋全民普發1萬現金　李彥秀昔評稅收超徵：財政幻覺債留子孫

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

關鍵字：

超徵預算法還稅於民

讀者迴響

熱門新聞

台知名女主播不倫車震！

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面