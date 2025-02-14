三年超徵1.3兆元！　藍盼修《預算法》：收稅超過20%政府就要發錢

▲國民黨團召開「只許政府亂花錢 不許人民小確幸」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團日前喊話普發1萬元，但財政部表示，稅課收入執行優於預期，應優先減少舉債及增加還本，並說明，政府舉借3,845億元，還債3960億元，不宜將普發現金常態化。國民黨團今(14日)召開記者會指出，民進黨政府三年共超徵1.3兆元，還債僅3千多億元。為了讓普發現金法制化，國民黨團本會期將推動《預算法》第八十一條之一修正案，讓超收稅款超過原訂的20%，政府就要還稅於民，不要每次讓人民像乞丐般跟政府討錢。

書記長王鴻薇表示，去年超徵稅收5,283億元，累積過去三年總共超徵1.3兆元，但行政院還債僅3千多億元，剩下的錢跑去哪裡了？財政部不斷強調超徵稅收要優先還債，但這麼多年從未看到財政部提出「減債計畫」，超徵稅收的錢跑到哪裡呢？

藍委賴士葆指出，110年度到113年度，政府總共超徵1兆3千多億元，只有還債3千多億元。昨日財政部發出新聞稿指出，政府舉債總共減少3,845億元，在總預算編列3,960億元還債。賴士葆質疑，按照財政部的算法，還有5千多億元跑去哪裡呢？賴士葆嚴正指出，財政部的算法是錯誤的。

賴士葆說，年度總預算已經編列還債，財政部新聞稿提到還債3960億元，指的是年度編列還債的預算，國民黨團提出的是超徵稅收，財政部怎麼可以混為一談，還債數額算兩次？事實上，根據財政部資料，110年度預算要還債850億元，決算時還了1200億元，多還了350億元；四年下來，財政部多還了1,248億元，而四年稅收超徵高達1兆8,707億元。

賴士葆指出，為了不能每次由立委像乞丐般跟政府要錢還給人民，於是決定法制化，在這個會期將會提出《預算法》第八十一條之一修正案，明定「該年度法定賦稅收入實徵數大於預算數至三千億元以上時，除依第七十三條規定外，應與全民共享經濟成果，還稅於民，制訂相關辦法普發現金。」簡言之，超收稅款超過原訂的20%，政府就要還稅於民，至於還多少金額，由政府來訂定。

賴士葆表示，《預算法》第八十一條之一修正案，將會是他主張優先推動的民生法案，讓普發現金法制化，同時會召開公聽會，凝聚社會共識後全力推動，讓老百姓不要再像乞丐般的伸手跟政府討錢。