全家吃蛋糕竟釀3死！驚世惡媳「麵粉摻砒霜」　獄中輕生亡

▲黛絲13日上午被發現在牢房中自殺身亡。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

巴西一名婦人為了家族聚會，親手烤蛋糕給大家吃，卻導致親友紛紛身體不適，最終演變成3死3住院的悲劇，竟是她的媳婦在麵粉裡摻了砒霜。時隔數月，女凶嫌黛絲（Deise Moura）13日被發現獨自陳屍牢房中，研判是自殺身亡。

《每日郵報》報導，42歲媳婦黛絲因為涉入「毒蛋糕」案件，面臨3項謀殺罪、3項謀殺未遂罪指控，今年1月6日還押候審。13日上午，她卻被發現陳屍在阿列格雷港（Porto Alegre）近郊瓜伊巴（Guaiba）女子監獄牢房中。

警方證實黛絲死亡消息時表示，他們將此案視為自殺案件。而地方緊急服務部門消息人士透露，她似乎是自殺身亡。

▲多名家族成員吃下毒蛋糕之後，明顯身體不適，最終導致3死3住院的悲劇。（圖／翻攝自X）



去年12月23日，黛絲的婆婆澤莉（Zeli Dos Anjos）親手烤了一顆聖誕蛋糕，帶到家族聚會上分享，未料多人食用之後身體不適，最終導致澤莉的2名姊妹和一名外甥女死亡。61歲的澤莉也吃了幾口蛋糕，但在感覺「很辣」之後就不再食用，緊急送醫救治之後，終於保住性命。

根據調查，死者與倖存者的血液和尿液中，都驗出高濃度砒霜，這種化學物質只需35微克就足以致命，而其中一名受害者體內砒霜濃度卻達到350倍。

儘管黛絲堅稱無辜，但據稱她與婆婆澤莉不合，婆媳問題已經存在20多年。從案發一個月至幾天前，她還多次使用手機，Google Shopping等平台搜尋砒霜。當地警方形容，這個家族的成員關係都很和諧，只有一個人引發分歧，那就是黛絲。而他們目前掌握的證據，可能讓女嫌「一輩子都無法離開監獄」。

與此同時，當局也仍在調查，黛絲是否也謀害了公公保羅（Paulo Luis dos Anjos）。去年9月，保羅吃下一根香蕉後死亡，當時被醫師判定食物中毒，但今年1月開棺驗屍之後發現，其體內也檢測到砒霜。

婆婆做的蛋糕釀3死 驗出超濃砒霜！媳婦疑「麵粉下毒」害全家

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