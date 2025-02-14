整合開發數據資源　陸籌組新央企「國家數據集團」

▲大數據。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國務院國資委（簡稱「國資委」）正在籌備組建一家新央企，名為「國家數據集團」，意在進一步整合和優化全大陸的數據資源，推動數據要素的高效配置與深度應用。

《經濟觀察報》引述消息報導，數據資源的分散化、碎片化問題長期存在，制約了價值的最大化發揮，而「國家數據集團」的成立，有望解決這一問題。

消息人士表示，此次「國家數據集團」的組建並非簡單的資源堆砌，而是以市場化、專業化為導向，探索數據資源的商業化營運模式。

另一名消息人士透露，該集團將承擔起整合、營運和開發大陸的國家級數據資源的重任，涵蓋能源、交通、金融、醫療、工業等多個關鍵領域，推動數據資源的跨行業、跨區域流動與共享。

該名消息人士表示，該集團可能引入先進的數位技術，如人工智慧、區塊鏈、雲計算等，構建安全、高效的數據交易與流通機制，同時確保數據安全與隱私保護。

該消息人士還說，這一模式不僅有助於提升數據資源的利用效率，還將為大陸的國有企業數位化轉型提供新的動能。

事實上，在這家新央企規劃籌備之前，近幾年來，地方層面已經陸續展開數據要素市場化改革的探索，構建起不止一家地方數據集團，包括雲上貴州大數據集團等。