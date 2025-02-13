　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭陸配母「硬辦對岸身分證」　海軍士兵「保住台灣身分」了！

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海軍168艦隊楊姓士兵被陸配母親強制申領對岸身分證，擔憂失去中華民國國籍，近日主動向政府機關求助。對此，陸委會表示，鑒於當事人自始並無申領大陸身分證意願，又主動尋求政府協助，政府肯定並鼓勵楊姓士兵自主通報之精神，決議保留該名士兵之台灣人民身分。

陸委會提到，已於13日召集內政部及國防部等機關，就海軍楊姓士兵領有中國大陸身分證事進行專案會議，「政府考量本案當事人取得該證時年紀尚幼，本人曾明確向長輩表達不願申領，卻仍遭親友違背其意願代辦。」

陸委會指出，鑒於本案當事人自始並無申領中國大陸身分證意願，主動透過管道尋求政府協助，同時該員已於昨日向陸方有關部門提出註銷戶籍申請，「考量楊姓士兵刻正服役期間，本屬赴陸管制人員，基於整體國家安全考量，不宜使其赴中國大陸辦理註銷戶籍證明。」

陸委會說，政府綜合上述情形，肯定並鼓勵楊姓士兵自主通報之精神及已採取積極具體行動設法放棄中國大陸戶籍，會議決議本案符合兩岸條例第9 條之1第2項規定，確有「特殊考量之必要」，保留該名士兵之台灣人民身分。

陸委會強調，本案深受各界關注，為避免對楊姓上兵造成不當壓力，國防部及部隊長官均對楊員加強輔導，提供關懷協助，其所任職務將由國防部完成全案調查後，做出適切處理，妥適照顧楊員熱切報國之心與軍職生涯發展，繼續為捍衛國家安全貢獻心力。

陸委會解釋，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，台灣人民在陸設籍或領用中國大陸護照，喪失台灣人民身分及其在台灣選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣戶籍。

最後，陸委會還說，「違反兩岸條例規定之國人，應儘速自主辦理註銷中國大陸身分，切勿心存僥倖；如經查獲，政府必依法註銷當事人台灣身分，嚴處不貸。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應
快訊／違法施工釀新光三越氣爆　董事長吳東昇趕赴館內待3小時
獨／碎屍魔弟判囚17年遭通緝！藏身處僅離兇宅700m　落網後
快訊／新光三越氣爆釀重大傷亡　「涉違3法」中市府擬罰120萬
碎屍魔挖出肚臍動機曝！一手法對死者下降頭　還剔光頭為自己解運
快訊／李東洺挨轟！中華1局0比2樂天巨人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭陸配母「硬辦對岸身分證」　海軍士兵「保住台灣身分」了！

三度拒上海團來台　陸委會：「敲鑼打鼓申請」就一定要准嗎？

評韓國瑜是60分院長　尚毅夫籲拿出「這武器」：可以逼朝野妥協

分析賴清德對大罷免態度　黃暐瀚曝「這時間點」民進黨就會蹽落去

氣爆炸死澳門阿公阿嬤！陸委會：積極提供協助並聯繫澳門政府

第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

交通部、內政部攜手完成「789處路口道安改善」　行人事故下降25%

廖偉翔氣爆現場開直播惹議！　江啟臣：除了救災人員其他人別靠近

跑到台中新光三越直播被罵爆！　廖偉翔：善盡通報責任

總統府業務費遭藍白刪凍73％　暫停假日開放參觀　

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

川普大砍聯邦政府預算　馬斯克：不削減開支美國會破產

遭陸配母「硬辦對岸身分證」　海軍士兵「保住台灣身分」了！

三度拒上海團來台　陸委會：「敲鑼打鼓申請」就一定要准嗎？

評韓國瑜是60分院長　尚毅夫籲拿出「這武器」：可以逼朝野妥協

分析賴清德對大罷免態度　黃暐瀚曝「這時間點」民進黨就會蹽落去

氣爆炸死澳門阿公阿嬤！陸委會：積極提供協助並聯繫澳門政府

第二度被提罷免！藍營「雙罷劫」送件　黃捷：市民是我的後盾

交通部、內政部攜手完成「789處路口道安改善」　行人事故下降25%

廖偉翔氣爆現場開直播惹議！　江啟臣：除了救災人員其他人別靠近

跑到台中新光三越直播被罵爆！　廖偉翔：善盡通報責任

總統府業務費遭藍白刪凍73％　暫停假日開放參觀　

新北新樹地下道交通再升級　自行車專用道2／15起開放通行

高峰期別輕忽！營養師教你「抗流感飲食」提升免疫力

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

男子三越上廁所突遇爆炸　馬桶全炸開遭屎擊！網喊「屎裡逃生」

台北車站「周圍機車停車格」漲價！3／3改計時收費

KIA「3款電動車」預告2／27歐洲展演！最便宜折新台幣68萬

彰化3蛋雞場9萬隻染禽流感　再爆鵪鶉感染撲殺6萬4300隻

威肯的最後一張專輯？鬆口「想卸下身分」　親自曝引退原因

新買機車就被偷！改漆藍色又換車牌　逃逸移工瞎扯：代步用

上半年房市買氣剩3成　帥過頭：低薪時代逼出投資客　

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

政治熱門新聞

詹江村爆閩南狼在中國召妓！小商人：是台灣

閩南狼認了中國嫖妓！反嗆詹江村這件事

藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額：怎不叫藍營超徵縣市發

蔡正元：曹興誠罷免第一人是張忠謀

國防部、國防院高官施壓李文忠性平受害女性　火速調離現職

鍾小平承認收傅崐萁萬份競選物　傅辦回應了

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

藍白稱防疫預算1元未刪！事實查核：錯誤訊息

影／蔡英文飆車！把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝　小跑步畫面曝

台中新光三越氣爆　賴清德發聲了

跑到台中新光三越直播被罵爆！　廖偉翔：善盡通報責任

猛打閩南狼嫖妓！詹江村再爆「錄音檔」　　怒嗆：不要再推給中共了

苗栗罷免立委案聯合送件　90歲國寶級作家當領銜人

藍營要求普發現金一萬　王婉諭批沒邏輯：上秒砍預算、下秒大撒幣

更多熱門

相關新聞

罷免適用選罷法新法還是舊法？　翁曉玲：總統公布後就該附身分證

罷免適用選罷法新法還是舊法？　翁曉玲：總統公布後就該附身分證

立法院今（11日）進行選罷法覆議案投票，最終結果覆議案未通過。對於未來大罷免遞案時間會使用新法還是舊法？國民黨立委翁曉玲指出，既然新法已經公布了，在第二階段要正式開始進行連署的時候，應該就要附上身分證，這才符合行政程序法和法理上的程序重新原則。

海軍士兵持對岸身分證　陸委會回應

海軍士兵持對岸身分證　陸委會回應

男偽造哥哥身分證辦護照！出國經商被通緝

男偽造哥哥身分證辦護照！出國經商被通緝

諷傅崐萁、黃國昌弄巧成拙　賴中強點「這規定」能讓罷免適用舊法

諷傅崐萁、黃國昌弄巧成拙　賴中強點「這規定」能讓罷免適用舊法

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

關鍵字：

身分證對岸身分證中國大陸身分證

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面