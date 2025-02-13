2歲澳門女童救回來了！新光三越氣爆釀4死　「最新傷亡名單」出爐

▲台中市新光三越百貨今發生氣爆意外，導致多人死傷。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台中市新光三越百貨今天（13日）上午11時33分發生嚴重氣爆意外，導致多人死傷。據悉，死傷民眾中有來自澳門的一家四代7口，一行人到台灣旅遊，經過新光三越人行道時遇上氣爆，被高空掉落的碎片砸中，其中祖父當場死亡、祖母傷重不治，2歲女童插管搶救中。稍早傳出好消息，女童已成功救回。

消防局初步調查，這起意外疑與12樓裝潢拆除工程有關，懷疑施工人員可能不慎破壞瓦斯管線，導致氣體洩漏，進而引發劇烈爆炸。根據現場畫面，爆炸威力十分強大，不僅將多人震飛，並造成美食街內部嚴重受損，天花板塌陷，大量設備毀壞。

▲氣爆現場留有一隻小孩鞋子，不難想像當時大家多驚慌。（圖／CTWANT）

事發後，消防局緊急派遣救援人員趕赴現場，並於瓦礫堆中陸續救出多名傷者。據悉，死傷者中有來自澳門的一家四代7口，一行人上午逛完新光三越，準備徒步前往隔壁的大遠百，走在人行道時遇上氣爆，7人慘遭高空掉落的殘骸及重物砸中，導致祖父當場死亡，58歲的盧姓祖母OHCA，送醫搶救後宣告不治。

此外，其餘5名家人也分別受到輕重傷，傷勢最嚴重的是2歲鄧姓女童，目前插管送台中榮總搶救中；剩下4人則有不同程度外傷，均已送醫治療中，目前沒有生命危險。台中市副市長鄭照新稍早透露，2歲澳門籍女童已成功救回。根據最新統計，氣爆事故造成4人死亡，分別是58歲澳門籍盧姓女子、56歲澳門籍鄧男、34歲陳男（12樓工人）、24歲林女（11、12樓女員工）。

▲氣爆瞬間，碎裂物從天而降散落百貨前廣場。（圖／CTWANT）

截至下午3時，據EMS及醫院回報統計，目前已知傷患有28人，分送林新醫院11位（急診留院觀察10名、出院1名），台中榮民總醫院2名（OHCA1名、留觀1名），澄清綜合醫院中港院區6名（OHCA1名、一般病房4名、出院1名）、中國醫藥大學附設醫院6名（留觀4、加護病房1名、出院1名），中山醫學大學附設醫院1名（OHCA）、童綜合醫院2名（留觀1、出院1名）。

傷者名單：

中港澄清

31歲周男，二度燙傷（ICU）。

68歲林男，胸椎骨折腦震盪。

（澳門）24歲鄧男，顏面撕裂傷、手部骨折。

（澳門）30歲鄧男，手擦挫傷。

（澳門）31歲葉女，腳擦挫傷。

20歲蔡女，嗆傷。

36歲陳女，腹部含骨盆鈍傷。

林新醫院

24歲洪女，頭部外傷。

39歲黃男，嗆傷、25％燒燙傷（ICU）。

21歲陳男，嗆傷、44％燒燙傷（ICU）。

29歲陳男，雙膝、右手擦傷。

38歲趙男，嗆傷、51％燒燙傷（ICU）。

44歲顏男，左大腿撕裂傷。

30歲陳男，左大腿挫傷（返家）。

55歲劉男，左頭皮擦傷。

33歲羅女，頭部外傷、左肩挫傷。

30歲劉男，右手撕裂傷（返家）

（澳門）85歲沈女，頭部外傷、左肱骨骨折。

中國附醫

（澳門）2歲鄧姓女童，頭骨破裂、腦出血、肺部挫傷（ICU）。

6人擦挫傷（返家）。

台中榮總

20多歲男性，頭皮多處撕裂傷、耳朵出血（ICU）。

梧棲童綜合醫院

21歲楊女，左臉左手背擦挫傷（返家）。

21歲蔡女，左小腿擦挫傷（返家）。

▲台中新光三越一樓前面廣場滿目瘡痍。（圖／CTWANT）

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