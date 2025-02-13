新光三越氣爆！欣中曝「3天前已封塞管路」：初步排除與天然氣有關

▲台中新光三越發生氣爆，造成4人死亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、許權毅、戴若涵／台中報導

台中新光三越13日上午發生嚴重氣爆，截至目前為止，一共造成4人死亡20人輕重傷！根據警消初步調查，現場疑似是12樓裝潢拆除施工導致瓦斯氣爆，稍早欣中天然氣公司回應，10日已應新光三越櫃位調整及整修的要求，將瓦斯表拆卸完畢，並對天然氣管路封塞完畢，表示「初步排除氣爆肇因與天然氣有關」。

欣中天然氣全文如下：

針對今日新光三越百貨公司台中中港店12樓發生之本次氣爆事件，欣中天然氣公司深表遺憾，並對遇難與受傷民眾表達最誠摯的慰問。

有關部分媒體及民眾揣測本氣爆與天然氣有關之報導，本公司鄭重說明如下：

本公司前於114年2月10日（星期一）應新光三越百貨公司台中中港店櫃位調整及整修之要求，就既有櫃位之瓦斯表進行拆卸並對天然氣管路施以封塞完畢，且本公司今日於新光三越百貨公司台中中港店並無任何天然氣管線相關工程進行或施作之情。

本公司技術人員已配合臺中市政府消防局鑑識小組至氣爆現場逐樓進行勘察，勘查結果確認天然氣管外觀及封塞塞頭均完整正常，本公司並以天然氣專用激光器材，確認無瓦斯洩漏反應，現場亦無燃燒跡象，初步排除氣爆肇因與天然氣有關。本公司當配合並協助主管機關對本是事件之調查釐清，以維護公眾之利益與安全。

惟考量大型美食商場攸關公共安全甚鉅，本公司即日起編組專業人員，明日起針對台中市大遠百、家樂福、三井、中友等多家大型美食商場實施全面性安全特檢，消除潛存之任何可能危安，以確保並維護公共安全，敬請大眾安心。