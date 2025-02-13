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急診昨仍有2.2萬人湧入！衛福部急開會應變：評估還要塞2周

▲▼高雄快訊,急診,送醫,。（圖／記者許宥孺攝）

▲春節以來急診塞爆，醫院通報滿床情況頻傳，資料照。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年春節以來急診爆滿情況特別嚴重，根據衛福部最新統計，昨日全國急診就醫人數仍多達2.2萬人，相當於平常假日的程度。衛福部今（13）日二度和醫事司與醫師公會、急救責任醫院開會，討論病房調度及收治量能調節。醫事司司長劉越萍表示，分析是今年年假長又逢流感、諾羅疫情與寒流侵襲等因素綜合影響導致，依照疫情趨勢，急診壅塞仍需要2至3周才會結束。

劉越萍指出，全國急診就醫人數在初二最高達4.5萬人次，春節後每天急診降為2.7萬人，相當於平常假日的量，等待住院人數仍偏高，一直到昨天仍然有2.2萬人湧入急診，但是進一步分析，約有半數以上的民眾是屬於輕症。

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主持會議的衛福部次長林靜儀表示，今年是因為過年後遭遇腹瀉、流感疫情同時燒起來，這兩種疾病應該是可以在基層院所就近治療、進行檢傷， 評估有需要者再轉去大醫院。且調查後發現，主要急診壅塞發生在醫學中心，區域醫院等急診並未出現等不到病床等問題，所以要再次呼籲民眾，不要一有腹瀉、擔心流感就衝到大醫院急診。

▲▼衛福部次長林靜儀、呂建德，健保署署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部次長林靜儀說，急診可能再塞2周。（資料照／記者洪巧藍攝）

劉越萍表示，這次春節假期高達九天，寒流、流感、加上腹瀉，是這次急診壅塞因素，而根據疾管署評估，類流感疫情大約在本周元宵節活動會衝上最高峰，接著就會反轉向下，因此推估，急診恐怕會因此再塞2～3周左右。

劉越萍也提到，春節後各基層院所都恢復看診，目前希望教育民眾一定要分流，如果只是發燒、流鼻水等症狀，不要再前往醫院，應可有效地減緩塞車。

醫師公會等11大醫事團體發聲明指出，為免急診壅塞、醫療系統崩潰，以致急重症患者得不到及時照護，希望民眾若出現類流感症狀或流感徵兆，例如發燒、頭痛、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、疲勞、噁心、嘔吐和腹瀉等，先至鄰近社區醫院與診所就醫，經醫師判斷有需要再轉至急診，將急重症醫療資源讓給最需要的病人，以免造成醫療量能危機。

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