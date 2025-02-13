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愛滋感染人數回升！去年新增1002人　34歲以下族群增加最多

▲▼疾管署愛滋篩檢試劑。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署愛滋篩檢試劑。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

愛滋疫情止跌反升！根據疾管署最新統計，2024年國內新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數達1002人，讓2023年首度低於千例的紀錄被中止；監測也發現，34歲以下族群的增加幅度較多，比前一年增加約1成7，分析可能和就醫可近性提升、願意篩檢人數增加等因素有關。而響應西洋情人節，疾管署推出愛滋自我篩檢試劑期間限定推廣活動，鼓勵民眾自我篩檢。

根據疾管署統計，國內新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數在2023年僅939例，當時連續6年疫情下降，且為20年來首度低於千例，但這樣的情況僅維持一年就破功。

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依據最新監測資料顯示，去年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數1,002人，85%為45歲以下的青壯年族群，主要感染原因9成以上為不安全性行為。進一步分析年齡層，15到24歲188人(19%) 、25到34歲439人 (44%)、35到44歲221人(22%)。

疾管署副署長曾淑慧表示，整體來看去年新增感染愛滋上升7%，上升幅度不多，但15到24歲與25到34歲兩個較年輕年齡層個案比前一年多約1成7，增加較為明顯。分析原因，包含疫情解封後就醫可近性提升，另自我篩檢政策推行也有成效，光是2024年共提供超過8.4萬人次自我篩檢服務，創歷年新高，相應檢出人數也會增加。

疾管署指出，只要曾有性行為者，都建議至少進行1次愛滋篩檢，為鼓勵民眾接受愛滋篩檢，持續推動「愛滋自我篩檢計畫」，希望藉由其具有自主性、方便性與隱私保護等優點，讓民眾能在安心的環境接受愛滋篩檢。

響應情人節，疾管署更推出愛滋自我篩檢試劑期間限定推廣活動，自2月14日起至2月28日止，民眾透過「網路訂購超商取貨」通路購買愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE」，享「買雙付一且免運費」，亦即支付1組自我篩檢試劑費用，可同時獲得血液及唾液自我篩檢2組試劑且免運費，鼓勵民眾與伴侶朋友一同篩檢，了解自身健康狀態。 

疾管署再次提醒，若發生性行為請主動要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以保護自己，降低感染風險。

同時呼籲，有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為(如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等)、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

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