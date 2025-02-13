快訊／碎屍魔最新進度曝！尋獲37屍塊　查獲剪刀、尖刀殺人切割用

▲高雄刑大召開記者會說明碎屍案進度，左起為刑事鑑識中心主任謝東和、刑警大隊大隊長鄢志豪。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名老婦後，將遺體剁碎棄置於前鎮運河內，截至今(13日)已尋獲23個屍塊，皆確認來自於林婦、張婦，第一名受害大嫂則尚未尋獲任何部位。今早高雄刑大召開記者會說明最新進度，目前確認犯案現場找到的剪刀、尖刀是切割或行兇用的工具，且總共尋獲37塊屍塊，皆來自於趙林婦、張婦。

刑事鑑識中心主任謝東和說明，剪刀、尖刀送往鑑定中心檢驗後，在剪刀上找到死者張婦與張嫌2人的DNA生物跡證；尖刀本體為20公分長、刀身10公分，鋸齒狀的刀刃，與屍塊切割斷面的工具痕跡，經比對後形狀雷同，初步判定這兩個工具是作為切割或是行兇的工具。

另外，目前打撈人員已尋獲37個屍塊，經過鑑別後確認其中35塊來自趙林婦，2塊來自張婦。

刑警大隊大隊長鄢志豪指出，沒有死亡筆記本一說，也沒有外界所稱「原本要殺的第5人」，根據現場查獲的跡證就是3位。調查大量監視器及相關事證後排除有共犯，至於棄屍次數都還在清查中，目前已投入大量警力比對，仍需要一點時間，但本案並沒有陷入膠著，所有證據都指向兇手就是張介宗。

▲高雄73歲碎屍魔張介宗殘忍殺害3女，目前羈押中。（圖／記者吳世龍攝）