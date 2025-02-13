快訊／前鎮運河疑撈到人體組織！化驗結果曝　確認「張婦頭皮」

▲專案小組10日持續於前鎮運河打撈，撈到一塊疑似人體組織，稍早化驗結果出爐。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者許宥孺、戴若涵／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名老婦後，將遺體剁碎棄置於前鎮運河內，其犯案手法極其殘忍，引發社會震驚，而他至今仍堅不認罪，遭收押看守所內。而3名被害人的遺體至今僅尋獲23塊屍塊，包括林婦的手掌、腳掌、臟器，以及張婦的胸骨等，3人頭顱均尚未找到。而10日檢警在運河邊撈到一塊極小的疑似人體組織，稍早化驗結果出爐，確定為張婦的頭皮組織。