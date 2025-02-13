路不熟導航亂帶路！轎車山中小路進退不得　東勢警緊急救援

▲陳姓民眾被導航帶入山區受困後，警方連絡吊車將車輛拖吊至山下脫困，並非常感謝警方協助。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

57歲陳姓男子日前前往台中市東勢區山區民宿度假，因路況不熟開啟導航，但依指示越開道路越窄，最後卡在上坡轉彎處，陳確認自己迷途後打110報案協助。員警獲報依大致描述立即得知大概位置，由於警方平時深耕地方，熟悉轄區路況，真的在往石麻巷許多民宿聚集地的小路上，找到該報案民眾及受困車輛，警方確認報案人安全無虞後，隨即聯繫拖吊業者、協助其將受困車輛拖至山下小鎮。

02月08日09時許，東勢警分局中坑所接獲通報一名男子報案，表示自己要到東勢山區民宿度假出遊，依照導航指示開車前往東勢的山中民宿，越往山裡開路越小、越陡，直到車無法再前進時，才確認自己迷路了。

員警獲報後立即與報案人連繫，在得知陳男大概的方位後，警員徐健益研判陳男描述之受困位置駕駛巡邏車前往不易，遂騎乘巡邏機車前往找尋，當徐員前往該產業道路時，發現路幅越趨狹小不宜駕車進入，幸虧徐員初步判斷此位置不宜駕車前往，最終發現陳男所在地，卡在陡坡上的汽車該怎麼辦？警方現場判斷不宜再讓陳男獨自駕車，因此地地勢陡峭，後有山谷，一不小心就可能掉入山谷中。徐員立即連繫值班同仁請求拖吊業者派吊車前往救援。



陳男說自己是第一次來到東勢區，因為家住彰化路況不熟，本來心想依據導航指示走，沒想到反而讓自己進險境、還要麻煩警方出手相助，自己也很不好意思。更是對東勢警方的協助表示感謝。東勢分局中坑派出所所長劉明泉表示，東勢區屬山城地區，很多路段為以前產業道路變更，路幅狹小或是在山坡邊界。樂見民眾來山城地區觀光，導航雖然方便，但是不會提醒民眾路幅狹小或是陡峭危險，提醒民眾行駛在偏避小路上仍要隨時注意路況。尤其正值寒冬之際山區天氣多變，入夜常伴有濃霧，民眾更要提高警覺、或是導航要找宜走路線，行前做好規劃，才能快樂出門、平安回家。