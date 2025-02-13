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3／1龍抬頭！命理師曝禁忌、開運法　3生肖旺翻

國曆3月1日為土地公生日，俗稱「龍抬頭」的日子。（示意圖／Photo AC）

▲國曆3月1日為土地公生日，俗稱「龍抬頭」的日子。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

國歷3月1日也是農曆二月初二，是土地公生日俗稱「龍抬頭」的日子，命理專家清水孟國際塔羅小孟老師列出這天的禁忌，還有開運方式，以及3生肖的財運受到龍王加持。

不宜敲水龍頭

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龍抬頭當天不宜敲打水龍頭，因為水龍頭會放水，顧名思義也是龍頭，隨意敲打會讓財運下滑。

不要喝粥

因為米粒煮水就象徵著龍子被煮，所以要避免喝粥。

不要洗衣服

龍抬頭不宜洗衣，怕傷到龍皮，洗的太大力無形之中，可能會讓龍的皮膚磁場受到影響。

不要動刀針線、磨食材

這一天動尖銳物品怕會誤砍龍頭。也不要去磨食材，因為擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心。

不可以說關門、別回娘家

因為當天是吉日，要開門迎龍王，所以不要說關門，以免龍氣進不來。另外，女子結婚後不要在農曆2月2日龍抬頭的日子回娘家，因為龍抬頭為陽剛的節日，女生回娘家容易把娘家的氣勢往下壓。

不要吃龍蝦、屬龍不宜洗頭

因為龍蝦的外型很像龍王，在龍抬頭的日子裡應避免食用。屬龍的人在龍抬頭當天不宜洗頭，因為龍抬頭代表是飛龍在天，屬龍的人洗頭會傷到龍頭，建議隔天再洗。

龍抬頭開運方式「引龍水」

小孟老師建議，在國曆3月1日的早上7點到中午11點，可以開自家或公司的水龍頭，用杯子裝水，水中可放入88元硬幣，代表發財龍水，能將大量的財水吸引進來。完成後再把這些財水放在門打開45度角處，放22天再沖掉，而88元硬幣再連同想存款的錢一起拿去銀行存，財氣就能一飛沖天。

龍王加持財運3生肖

第一名屬龍的人：財運滾滾投資興旺，想要投資股票基金的人可以趁著龍抬頭的好日子好好規劃。

第二名屬蛇的人：尤其是正在創業中的人，創業運很好而且績效會提升。

第三名屬牛的人：會聽到小道消息，而且可能會買到便宜又划算的好東西。

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