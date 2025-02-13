台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

▲性騷擾示意圖，非本文當事人。（圖／視覺中國CFP）

記者葉國吏／綜合報導

一名台灣女子在Threads上發文，稱自己在日本新千歲機場安檢時，遭機場人員性騷擾偷捏奶頭。她當場用英文大喊，但機場方面並沒有立即回應。這篇文章一經曝光，引發了不少女性網友的共鳴。

女網友文章透露，在日本新千歲機場Gate D進行國內安檢時，走過安檢門後警示音響起，安檢員要求她脫掉靴子重新通過。當對方示意沒問題後，她便去拿行李。然而，在打開後背包的瞬間，突然被人從背後環抱，並感覺右奶頭被捏了一下。

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▲女網友自曝在日本新千歲機場被性騷捏乳頭。（圖／翻攝Threads）

她當場大喊指控遭到性騷擾，但並未得到任何支持或善意的眼神，伴侶也因在安檢門另一邊而無法立即反應。她提醒女性旅客，未來應先讓伴侶通過安檢門。這篇文章引發了廣泛關注，許多女網友透露自己在日本機場也有類似經歷「「新千歲機場、名古屋機場的安檢人員名聲不太好，但要小心亂叫被帶進小房間」。

甚至還有網友留言「之前去日本時，海關叫我打開行李箱，檢查時指著內衣說這是什麼，我說內衣，對方竟然說大奶奶」、「一定要投訴！辛苦了」、「幫推，希望你檢舉投訴成功！」。

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