網吵當兵意外掀江啟臣「曾是海龍蛙兵」　台海危機在金門前線寫遺書

▲網友當兵話題吵翻，意外掀江啟臣曾當海龍蛙兵。（合成圖／翻攝自江啟臣臉書、江啟臣提供）

網搜小組／趙蔡州報導

網紅八炯與饒舌歌手閩南狼近日再次申請加入國民黨，遭國民黨以「若真有心要反共，應先申請加入國軍」為由拒絕，事件也讓「當兵話題」再次掀起討論。有網友意外發現，立法院副院長江啟臣竟曾是海龍蛙兵，卻幾乎從沒有看過江啟臣炒作戰爭話題，讓他相當佩服。

網友在批踢踢指出，「江啟臣曾是海龍蛙兵，台海危機在金門當兵，李登輝都發屍袋到金門了」、「人家也是到美國念碩博士回來台灣教書，江啟臣家裡不是一般人，也是乖乖去當兵在金門差點被中共砲擊，結果人家真正當兵的，還到第一線寫遺書領屍袋的人，從來不會炒作戰爭的話題。」

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其他網友看了貼文後紛紛表示，「江啟辰真的很猛」、「當年的海龍蛙兵很硬唉，太驚人了」、「當兵的好男兒」、「敢站上第一線的才是真正愛台灣的」、「台海危機在第一線不是開玩笑的」。

▲江啟臣曾表示，因為曾身處在高張力的前線環境，他相當感佩每一位國軍官兵。（圖／記者李毓康攝）

江啟臣1994年政大外交系畢業，沒有考上預官，還在抽籤時抽到俗稱「水鬼」的海龍蛙兵，從此開始了「月入數十萬」的生活，每天都要跑1萬公尺、游泳數千公尺，讓旱鴨子的他在短短1個月內就變身為海中蛟龍。

事實上，江啟臣過去也曾因海龍蛙兵的經歷躍上媒體版面，他曾說，1996年台海危機時他在金門前線服役，幾乎到了戰爭邊緣，遺書也已擬好，隨時做好犧牲準備，也因為曾身處在高張力的前線環境，他相當感佩每一位國軍官兵，更深知軍人對國家的重要。