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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國防科技高官又爆出貪腐　中國兵器裝備集團多年擠進世界500強

▲▼ 劉衛東 。（圖／翻攝 百度）

▲中國兵器裝備黨組成員、副總經理劉衛東涉嫌嚴重違紀違法。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸國防科技工業重要骨幹又爆出貪腐問題，中共中央紀委國家監委今（12）日網站通報稱，中國兵器裝備集團有限公司（以下簡稱中國兵器裝備）黨組成員、副總經理劉衛東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，劉衛東，男，1966年生，研究生學歷，管理學碩士，研究員級高級工程師，中共黨員。歷任東風汽車公司鋼板彈簧廠副廠長、懸架彈簧有限公司副總經理、載重車公司協作配套部部長、黨委書記，神龍汽車有限公司總經理、東風汽車公司副總經理、黨委常委等職，於2018年出任中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理。

官網簡介顯示，中國兵器裝備集團有限公司（以下簡稱中國兵器裝備），是中央直接管理的國有重要骨幹企業，是大陸國防科技工業的核心力量，也是國防工業和國民經濟的戰略性企業，連續多年躋身世界500強，最高排名101位。

其前身可以追溯到第五機械部、兵器工業部、國家機械工業委員會，中國兵器裝備集團以軍民融合深度發展戰略，積極推進軍工技術民用化、產業化，形成重型裝備、特種化工、光電信息、 北斗產業為主要支撐的四大領域產品。

搜尋相關資料，中國兵器裝備集團副總經理劉衛東，上個月22日以間接控股股東身份，出席長安汽車2024年度領導班子民主生活會。劉衛東發言時提出六方面要求，最後一項是「以嚴明紀律推動巡視整改，帶頭履行政治責任，做好整改『後半篇文章』。」

事隔一個月，劉衛東被爆出涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。大陸媒體報導標題以「打虎！」「接受中央紀委國家監委審查調查」等線索入標，尚未說明劉衛東實際觸法原因。

據了解，包括劉衛東在內，中共中央紀委國家監委今年已公開通報審查調查4名中管幹部。此前3人分別是：國家煙草專賣局原黨組成員、副局長張天峰，十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任齊扎拉以及安徽省政協黨組成員、副主席周喜安。

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