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慶元宵！台東關山天后宮送蛇年造型燈籠　還加碼甜甜圈

▲關山天后宮分送造型蛇提燈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山天后宮分送造型蛇提燈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

12日是農曆正月十五「元宵節」，許多人見面仍是歡喜互道「新年快樂」。上午關山鎮信仰中心「天后宮」除了有頌經團進行祭典誦經外，天后宮管理委員會、天后宮值年爐主團、關山鎮公所聯合舉辦蛇年造型花燈分送活動，現場還有加碼甜甜圈可以領取。

雖然天空不作美雨下個不停，但元宵節慶典活動仍不受影響如期進行。天后宮在活動前委託關山鎮救國團、鴻德幼兒園的老師和家長先組裝200個蛇年造型小提燈，九點半開始小朋友和社區民眾排隊領取。兩種蛇年造型小提燈非常討喜，其中有一支還是類甜甜圈的造型。

關山天后宮主委方瑞清、常務監事謝建泉、值年爐主團總爐主王朝琴、總經理彭成斌、救國團志工等分送小提燈，關山鎮公所另加碼特地請人現場油炸小米甜甜圈。小朋友拿到提燈後都顯得非常開心，尤其看見蛇造型燈籠那蜷縮的模樣，外觀就真的和甜甜圈彼此相呼應。

元宵節這天ㄧ清早許多的信眾特地準備供品前來燒香祈福，廟方也貼心準備有咖啡提供飲用。天后宮設計多款結緣品讓信眾選擇，近來推出手拉胚媽祖圖騰咖啡杯詢問度很高，讓信眾可以邊喝咖啡邊想到媽祖，或是純粹作為收藏也是不錯的選項。蛇年造型提燈晚上還可以報名現場DIY組裝，歡迎有興趣的民眾可以參加。

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