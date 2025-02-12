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平溪天燈節4歲女童走失　瑞芳警聯手鐵路警...助母女團圓

記者郭世賢／新北報導

今（12日）適逢新北市平溪天燈節十分場活動，吸引大批國內外遊客共襄盛舉。一名越南籍遊客攜家帶眷前來體驗放天燈的浪漫時刻，卻在十分老街觀光時不慎與4歲女兒走散。所幸在瑞芳警分局與鐵路警察的協助下，母女最終團圓，為這場驚魂記畫下完美句點。

▲平溪天燈節越南籍4歲女童走失。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲暖心結局！越南籍母女天燈節失散，瑞芳警、鐵路警聯手助團圓。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，23歲的越南籍關姓母親於12日下午3時許，在十分老街欣賞天燈時，因一時疏忽與女兒失散。她焦急地在人群中尋找未果，情緒幾近崩潰，所幸遇見瑞芳警分局員警謝志成，隨即向警方求助。警方獲報後立即展開協尋，並通報相關單位同步協助，希望能盡快找到走失女童。

警方持續搜尋之際，恰巧與鐵路警員警徐毓倫、林適宇相遇並表示，稍早在十分車站附近發現一名獨自徘徊的小女孩，已先行帶回派出所安置，並派員在外尋找女童母親。經確認身份後，順利讓母女在派出所重逢。見到愛女安然無恙，這名越南籍母親激動落淚，頻頻向警方道謝，並對台灣警察的熱心與高效率讚譽有加。

瑞芳警分局長李智源呼籲，天燈節期間人潮眾多，家長應特別留意年幼孩童，避免發生走失情況。若與孩子走散，應盡快就近向警方求助，以利迅速展開協尋。此外，建議家長可讓年幼子女配戴聯絡方式的小卡片或手環，以提高尋回效率。警方也將持續加強巡邏，確保每位民眾都能在安全、愉快的氛圍下，享受天燈節的美好時光。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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