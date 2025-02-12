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補習班疑違法收托虐嬰　市府：先令停招3個月查證虐童屬實嚴懲

▲台南市某立案補習班疑似非法經營托嬰中心並涉及虐童案，台南市政府指出，後續將依《兒童及少年福利及權益保障法》嚴查及《補習及進修教育法》裁處停招3月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市某立案補習班疑似非法經營托嬰中心並涉及虐童案，台南市政府指出，後續將依《兒童及少年福利及權益保障法》嚴查及《補習及進修教育法》裁處停招3月。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林東良／台南報導

台南市某立案補習班疑似非法經營托嬰中心並涉及虐童案，台南市政府指出，日前獲報後就立即前往聯合稽查，發現該址一樓為立案補習班，但二樓疑似設有未立案托嬰中心，後續將依《兒童及少年福利及權益保障法》嚴查及《補習及進修教育法》裁處停招3月。

台南市政府強調，黃偉哲市長過去已明確宣示「虐童零容忍」的決心，針對疑似虐童等違法事件，若經查證屬實即會依法嚴懲。社會局也將持續關懷幼童及其家庭需求並提供協助。

台南市政府指出，2月6日社會局獲報後，立即會同教育局及警察局前往聯合稽查，當日並陪同家長至派出所報案。稽查過程中，發現該立案補習班現場有2名未登記托育人員負責照顧幼童，社會局將依《兒童及少年福利及權益保障法》第90條，裁處新台幣6千元以上至3萬元以下罰鍰。

社會局已蒐集幼童傷勢資料，後續將轉請成大兒保醫療整合中心進行傷勢複判，如確認傷勢為行為人不當對待所致，將依《兒童及少年福利及權益保障法》，裁處行為人新臺幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰。後續也將持續關懷幼童及其家庭需求並提供協助。

另外，該案已涉及補習班違規經營非補習班業務，教育局將依《補習及進修教育法》第25條規定，對該補習班處以停止招生3個月，並列為重點稽查對象。其負責人亦疑有違反《兒童及少年福利及權益保障法》，損害兒童權益，後續將提送短期補習班不適任人員認定委員會進行審議，若情節重大，最重可終身不得擔任補習班教育人員。

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