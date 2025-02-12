馬偕遭駭客入侵還有第2波攻擊　衛福部曝防守狀況：短期內風險降

▲台北馬偕醫院遭駭客攻擊。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國內首次發生駭客大規模攻擊醫院系統事件！事件發生在馬偕醫院台北、淡水兩院區，因為門急診系統遭入侵導致500台電腦當機，且駭客揚言昨日下午要展開第二波攻擊，衛福部緊急介入並請數發部派資安專家進駐防守。衛福部資訊處處長李建璋今（12）日表示，因醫院已強化防護並更新病毒碼，攻擊最終未能得逞。

馬偕醫院9日遭受勒索軟體攻擊，攻擊的形式為加密醫院個人檔案，讓病患資料無法開啟，電腦病毒陸續蔓延，導致醫院門診看急診系統500多台電腦當機。院方表示，初步調查影響範圍主要為北淡兩區急診室，因即時應變得宜，當日已恢復正常，目前未有病人個資外洩之虞，醫療作業均正常運作。

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李建璋昨表示，由於駭客攻擊軟體揚言昨日下午5時展開第二波攻擊，衛福部資訊處立即召集緊急應變小組會議，請數發部資安署派遣專家至該院，防守可能遭遇的攻擊。另一方面，資訊處協調國內廠商防毒軟體廠商更新病毒碼攔截病毒，並向全國醫院資安主管說明病毒攻擊形式，通令做好相關預防性防禦措施，積極備戰。

李建璋今受訪表示，因為病毒碼已更新，昨日下午對方並未成功攻擊，後續駭客雖有揚言要公開竊取的患者個資，但經專家比對後發現，這些資料格式與馬偕醫院不符，系統內也未發現任何個資外洩情況，這波應該有守住。

李建璋強調，資安風險無時無刻都存在，無法預測駭客何時行動，不過，隨著漏洞修補完成，短期內風險已經降低許多，也陸續將相關資訊分享給各醫院。

台大醫院副院長高嘉宏今日被問及駭客入侵醫院議題，他表示，昨天聽聞其他醫院發生事件後，院內資安專家也做了妥善措施，把可能風險降到最低。高嘉宏強調，資安需用最高規格對待，避免所有入侵機會。

李建璋也提到，駭客攻擊應該沒有鎖定特定對象，透過大規模嘗試，找到漏洞而入侵。定期更換帳號密碼、設定複雜密碼及啟用兩階段驗證等措施相當重要，未來衛福部將推動醫院導入多因子認證（MFA）與零信任機制，進一步降低資安風險，保障醫療系統的穩定與病患資料的安全。